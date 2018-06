Mariah Carey banha-se em leite — e, se preciso, em água mineral francesa

Mariah Carey gosta de tomar banho em leite e, por vezes, em água mineral francesa. O peculiar tratamento de beleza da cantora de 48 anos foi revelado ao jornal britânico The Guardian, no decorrer de uma entrevista que se deveria ter focado, única e exclusivamente, na tournée de Natal da cantora. Ao invés, o jornalista dedicou-se a desmistificar algumas coisas que têm sido escritas e comentadas sobre a cantora, já por várias vezes caracterizada de diva.

