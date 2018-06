Ministério Público insiste para que Rosário Teixeira testemunhe em tribunal

O Ministério Público (MP) não se conforma com a decisão do coletivo de juízes que está a julgar o procurador Orlando Figueira por corrupção e recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa. Em causa está a inquirição do procurador Rosário Teixeira, cujo testemunho o MP considerou essencial para a “descoberta da verdade”, mas que o coletivo recusou, alegando que ele teve intervenção no processo.

No recurso, assinado pela procuradora que investigou o caso (e não pela procuradora de julgamento que tinha arrolado a testemunha), Inês Bonina refere não entender a decisão do coletivo de juízes, presidido por Alfredo Costa, proferida a 26 de abril. Segundo o despacho, o procurador Rosário Teixeira não podia ser ouvido em tribunal porque tinha tido intervenção no processo. Participou nas buscas que as autoridades fizeram ao escritório do também arguido, o advogado Paulo Blanco. A sua participação não foi mais que “uma mera coadjuvação, não tendo sequer a decisão de realizar a busca sido tomada por si”, refere a procuradora no recurso a que o Observador teve acesso e que foi entregue na última semana de maio.

Mais. Argumenta a magistrada que Ana Cristina Silva, uma das juízas que integra o coletivo, também participou nalgumas buscas em fase inquérito — nomeadamente à sede de uma empresa, a Magnavirtus, e ao escritório de Angélica Conchinha — que representa dezenas de empresas angolanas em Portugal.

Se a Mma Juiz pode fazer parte do Tribunal Coletivo que se encontra a julgar o presente processo, apesar de ter participado numa busca em fase de inquérito, pela mesma ordem de razões, não se vê como obstar à inquirição de um magistrado do MP, que também só participou numa única busca e que, desde então, não teve nenhuma outra intervenção profissional neste processo”, justifica Inês Bonina.

Considera o MP no seu recurso que o fundamento do coletivo para recusar ouvir Rosário Teixeira não podia ser baseado nos “regimes dos impedimentos, escusas e recusas dos magistrados porque esse instituto não se destina a proteger a produção de prova, mas a imparcialidade do juiz e magistrados”. E que a testemunha deve ser ouvida em tribunal para “a descoberta da verdade e para a boa decisão da causa”.

Mais refere que as questões que Rosário Teixeira devia esclarecer se prendem não com a busca em que participou, mas com o funcionamento do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), à semelhança do que fizeram outras testemunhas como Cândida Almeida, Víitor Magalhães e Teresa Sanchez — que à data prestavam funções no DCIAP.

Por outro lado, o facto do nome de Teixeira ter já sido referido várias vezes em julgamento também reforça a importância da sua audição. Recorde-se que o banqueiro angolano, Carlos Silva, foi uma das testemunhas que garante ter sido notificado por ele, para prestar declarações, através do advogado Paulo Blanco. E que, após prestar testemunho perante Rosário Teixeira no DCIAP, se juntou a Blanco e a Figueira para um almoço no Hotel Ritz. Uma versão que só poderá ser desmentida ou confirmada pelo próprio.

Rosário Teixeira já tinha sido arrolado como testemunha por Paulo Blanco em novembro passado, e o coletivo aceitou. No entanto, já em abril e durante o julgamento, o coletivo de juízes considerou que ele não podia prestar declarações dada a sua intervenção no caso.

MP também vai reagir relativamente a depoimento de Ricardo Matos

Já depois de recusar a audição de Rosário Teixeira, o juiz acabou por anular o depoimento já prestado pelo procurador Ricardo Matos, que também participou nas buscas, e que considerou em tribunal que algumas práticas do magistrado Orlando Figueira não eram comuns. Par o MP, este anulação foi feita “de modo inédito e incompreensível”, a pedido da defesa e depois da recusa de Teixeira.

Mais uma vez, argumenta o MP, esta decisão nada mais é que uma “incongruência” relativamente “à passividade” referente ao facto da juíza que presidiu a busca em sede de inquérito fazer parte do tribunal coletivo. “Um tal impedimento a ser reconhecido, necessariamente seria alargado a todo o coletivo de juízes e imporia a anulação e repetição do julgamento“, avisa Inês Bonina.

Orlando Figueira está a ser julgado por ter sido corrompido pelo ex-vice-Presidente angolano, Manuel Vicente, para lhe arquivar processos-crime que tinha em mãos. O advogado Paulo Blanco e o representante legal de Vicente em Portugal, o empresário Armindo Pires, também estão a ser julgados. A parte relativa a Manuel Vicente será entregue às autoridades angolanas.

