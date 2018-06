Mundial 2018. Bernardo Silva falha treino da seleção, Adrien regressou em pleno

Bernardo Silva falhou esta terça-feira o treino da seleção portuguesa de futebol, devido a uma indisposição gástrica, num apronto no qual Adrien trabalhou sem limitações, com vista ao particular com a Argélia, o último de preparação para o Mundial 2018. Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o jogador do Manchester City foi mesmo o único ausente, tendo apenas surgido no relvado antes da sessão de trabalho, quando a seleção recebeu a visita do primeiro-ministro, António Costa.

Por outro lado, nos 15 minutos abertos aos jornalistas, Adrien já treinou em pleno com os restantes colegas de equipa, depois de ter falhado o particular com a Bélgica (0-0), no sábado, e o treino de segunda-feira. Durante este período, os 22 jogadores disponíveis trabalharam sem limitações, tendo realizado exercícios com bola.

Antes do arranque da sessão, a comitiva lusa recebeu, no relvado, a visita do primeiro-ministro, António Costa, que se fez acompanhar do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. O governante dirigiu algumas palavras aos jogadores e equipa técnica, tendo, posteriormente, cumprimentado todos os atletas individualmente, particularmente Rui Patrício, com quem se deteve mais alguns segundos, presumivelmente incentivando o guarda-redes, que, recentemente, rescindiu contrato com o Sporting.

No primeiro teste de preparação para o Mundial2018, Portugal empatou (2-2) em Braga, com a Tunísia, antes de registar nova igualdade (0-0) no sábado, com a Bélgica, em Bruxelas. Na quinta-feira, a formação lusa recebe a Argélia, no Estádio da Luz, a partir das 20h15.

Em 09 de junho, após o particular com os argelinos, a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em 15 de junho, em Sochi. Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos em 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, no dia 25, em Saransk, nos restantes jogos do Grupo B do Campeonato do Mundo, que arranca em 14 de junho e termina em 15 de julho.

