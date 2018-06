Organização para Proibição de Armas Químicas reúne em junho para reforçar

A Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) anunciou esta terça-feira a realização de uma reunião especial a 26 e 27 de junho em Haia, após o pedido de Londres visando o reforço dos seus poderes. Apoiado por 11 dos 192 Estados parte, o pedido foi feito depois de um presumível ataque químico na Síria e do envenenamento de um ex-agente secreto russo no Reino Unido.

O conselheiro da segurança nacional britânica Mark Sedwill reuniu-se na quinta-feira com os embaixadores junto da OPAQ, sediada em Haia. O apelo do governo britânico obteve “o acordo de mais de 64 Estados membro da Convenção das Armas Químicas”, necessário para que a reunião se pudesse realizar nos próximos 30 dias, precisou a OPAQ em comunicado.

“A reunião especial da conferência dos Estados parte está prevista para 26 e 27 de junho (…) em Haia”, adiantou. A decisão de dar aos especialistas da OPAQ o poder de nomear os responsáveis por qualquer utilização futura de armas químicas deve constar da agenda da reunião. A OPAQ deve dotar-se de um novo mecanismo de identificação das responsabilidades na utilização de armas químicas, apesar do risco de acusações de politização, defendeu o seu diretor-geral, Ahmet Uzumcu.

“Quero insistir na necessidade da comunidade internacional preencher esta lacuna”, declarou Uzumcu num discurso em Londres no mês passado. A OPAQ está encarregada da fiscalização da aplicação da Convenção para a Proibição de Armas Químicas, que entrou em vigor em 1997, visando acabar com as armas químicas em todo o mundo.

Também verifica as alegações credíveis de utilização de armas químicas, enviando peritos aos locais, mas limita-se a estabelecer os factos, deixando de fora as responsabilidades.

