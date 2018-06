Próxima cimeira da CPLP vai definir mobilidade na comunidade, diz PM de Cabo Verde

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva disse esta terça-feira que a mobilidade na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) será o tema principal da cimeira da comunidade que terá lugar próximo mês na capital cabo-verdiana.

“Está sobre a mesa e seguramente vai ser um dos pontos fortes e creio que vamos conseguir aqui condições para a mobilidade entre os países da CPLP”, disse o primeiro-ministro de Cabo Verde à sua chegada hoje à capital são-tomense.

“Queremos ter na nossa presidência um papel relevante para que, para além daquilo que é tradicional na nossa CPLP, a língua e cultura, podemos dar avanços significativos na economia, ciência, inovação e tecnologia que são aportes muito importantes para o desenvolvimento dos nossos países”, acrescentou.

Ulisses Correia e Silva inicia esta terça-feira uma visita de cinco dias a São Tomé e Príncipe a convite do seu homólogo são-tomense, Patrice Trovoada, sublinhando que a sua visita visa “reforçar os laços de cooperação e amizade e definirmos linhas do futuro que pretendemos construir em conjunto”.

Esta quarta-feira o chefe do governo cabo-verdiano terá encontro com Patrice Trovoada, logo depois de uma reunião entre os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países. “Queremos maior aproximação, queremos novamente criar condições de maior conectividade a nível dos transportes, estamos a trabalhar no sentido de poder reativar a linha aérea Luanda/Sal com possibilidade de podermos integrar São Tomé, isto é uma necessidade evidente”, explicou.

“Depois temos que trabalhar também na economia, podemos ter complementaridades muito interessantes”, acrescentou Ulisses Correia e Silva, sublinhando que durante os encontros as duas delegações vão trabalhar para “definir um bom quadro de cooperação futura”.

De acordo com o programa oficial da visita, as duas personalidades farão, logo a seguir ao encontro uma declaração à imprensa, antes de o chefe do governo de Cabo Verde se deslocar à sede da Assembleia Nacional (parlamento) para um encontro com o presidente deste órgão. No mesmo dia, José Ulisses Correia e Silva será recebido em audiência pelo presidente são-tomense Evaristo Carvalho, no final do qual fará nova declaração à imprensa.

O primeiro-ministro cabo-verdiano visita no dia 7 a zona sul de São Tomé, o dia 8 a Região Autónoma do Príncipe onde será recebido pelo presidente do governo regional, José Cardoso Cassandra e visitará a comunidade cabo-verdiana local.

Em São Tomé, o primeiro-ministro cabo-verdiano tem um encontro programado com as diversas comunidades do seu país no cinema Marcelo da Veiga e no dia 10 desloca-se à zona norte de São Tomé onde visitará várias unidades agrícolas, com mão de obra maioritariamente de cidadãos cabo-verdianos.

A visita oficial do primeiro-ministro de cabo Verde a São Tomé e Príncipe termina na noite do dia 10, depois de “uma breve declaração a imprensa” no aeroporto.

