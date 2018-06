Rainha Isabel II distingue antiga trabalhadora do sexo com Ordem de Mérito

Catherine Healy, antiga trabalhadora do sexo, foi reconhecida pela rainha Isabel II com a Ordem de Mérito por ter conduzido uma campanha de descriminalização da prostituição na Nova Zelândia, que foi bem-sucedida.

O papel ativista que Healy desempenhou foi crucial para a aprovação de uma lei em 2003 que garantiu a igualdade de direitos laborais para os trabalhadores do sexo, razão pela qual foi reconhecido pela Rainha, na segunda-feira. “Fiquei surpreendida quando me disseram. Estou em choque“, contou Healy à BBC.

Catherine Healy, a former sex worker who successfully campaigned to decriminalise prostitution in New Zealand, has been made a dame in the Queen's Birthday Honours list.

She was recognised with an Order of Merit for services to the rights of sex workers https://t.co/zg8esTycOy pic.twitter.com/6pUZYZ76C1

