Rússia empata com Turquia, em particular realizado em Moscovo

A Rússia, anfitriã do Mundial de futebol de 2018, empatou esta terça-feira a um golo com a Turquia, num particular de preparação disputado na Arena CSKA, em Moscovo.

A Rússia marcou aos 36 minutos por Samedov, mas os turcos empataram no segundo tempo, através de Malli, aos 60, naquele que foi o último jogo dos russos antes da fase final.

Numa partida equilibrada e com poucas oportunidades, a formação de Stanislav Cherchesov adiantou-se graças a um erro defensivo dos turcos, com Smolov e Dzagoev a construírem a jogada que permitiu a Samedov finalizar.

No segundo tempo, os turcos, ausentes do Mundial, empataram em novo erro defensivo, com Malli a aproveitar uma falha de marcação para marcar com um remate colocado, de fora da área, após um passe longo do guarda-redes Kirintili.

A Rússia está integrada no Grupo A do Mundial2018, juntamente com Arábia Saudita, Egito e Uruguai.

