Seat marca o ritmo com Ibiza e Arona Beats

Se a Beats by Dr. Dre se impôs no mercado como uma marca que mudou a forma de se ouvir música, sendo particularmente apreciada pelos mais jovens, a Seat viu aqui mais uma oportunidade de apelar a este tipo de público. Fá-lo, precisamente, com dois dos seus modelos mais novos e urbanos, o Ibiza e o Arona, que serão lançados no último trimestre de 2018 em versões exclusivas, cuja tónica vai para o sistema de som Beats, que inclui um amplificador de oito canais com 300 watt, processador de som digital e sete colunas de qualidade premium; dois tweeters nos pilares A e dois woofers nas portas dianteiras, duas colunas de largo espectro atrás e, ainda, um subwoofer integrado na roda suplente.

Mas nem só da música vivem estas versões especiais que, de série, contam com sistema Full Link (MirrorLink, Android Auto e CarPlay), para ligar o smartphone e o automóvel de forma rápida e simples. O Ibiza e Arona Beats também vão ter um painel de instrumentos interactivo, que pode ser personalizado pelo condutor, luzes diurnas em LED, faróis Full-LED, molduras cromadas nos faróis de nevoeiro e nos aros das janelas, e capas dos retrovisores em Laranja Eclipse, cor que se repete junto às luzes de nevoeiro na frente. Já atrás, na porta da bagageira, o logótipo BeatsAudio marca a diferença.

No habitáculo pontuam bancos com desenho exclusivo, sendo os passageiros acolhidos por aplicações iluminadas nas soleiras das portas especialmente desenhadas para o Ibiza e o Arona Beats. A moldura do rádio e os pespontos do volante, do punho da caixa de velocidades e do travão de mão são igualmente em Laranja Eclipse, com a iluminação ambiente a combinar as tonalidades laranja e branca.

Magnetic Tech será a cor em estreia, numa gama completada por mais quatro cores (Laranja Eclipse, Cinza Urban, Preto Midnight e Branco Nevada). Sendo que, no caso do Arona, o cliente pode optar pela carroçaria a dois tons, conjugando o branco com o tejadilho em preto, laranja ou a inédito Magnetic Tech.

Quanto às motorizações, o Ibiza Beats disporá de seis alternativas. A gasolina, três opções: o 1.0 MPI de 75 cv e o 1.0 TSI, com 95 ou 115 cv. A gasóleo, a oferta passa exclusivamente pelo 1.6 TDI, nas variantes de 80, 95 ou 110 cv. Já o Arona Beats será proposto com o 1.0 TSI, com 95 ou 115 cv, ou com o 1.6 TDI, igualmente com 95 ou 115 cv.

