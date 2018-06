À vista e escondido: eis o novo BMW Z4 (camuflado)

A BMW divulgou as primeiras fotos oficiais do novo Z4, ainda fortemente disfarçado, a rodar no autódromo de Miramas, no sul de França, onde o construtor bávaro está a testar protótipos de desenvolvimento, já muito próximos daquela que será a versão de produção, a fim de proceder aos últimos ajustes que permitam elevar a dinâmica, eficácia e prazer de condução do roadster.

Exibindo uma frente longa, um baixo centro de gravidade e as rodas bem na extremidade da carroçaria, com umas jantes M de grandes dimensões, a unidade que surge nas fotos é um M40i, a motorização mais potente da gama. Segundo a marca, trata-se de “um novo e extremamente potente motor de seis cilindros em linha”, que tira partido de um eixo dianteiro recentemente desenvolvido, suspensão desportiva com amortecedores controlados electronicamente e sistema de travagem de alto desempenho M. Sem oferecer mais detalhes, a BMW revela ainda que o futuro Z4 usufruirá dos serviços de um diferencial traseiro autoblocante, electronicamente controlado. Ou seja, todo um pack visando a agilidade e a dinâmica de condução.

Usado pela marca de Munique há mais de 30 anos, para desenvolver e testar novos modelos, o centro de testes de Miramas reúne, de acordo com a BMW, todas as condições para que o futuro Z4 demonstre o seu potencial dinâmico, com a nova geração do descapotável de dois lugares a prometer desde já elevar o seu carácter desportivo para um patamar superior. Sem, contudo, beliscar o conforto.

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler