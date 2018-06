O hotel de luxo que vai acolher a cimeira entre Trump e Kim

O encontro histórico entre o Presidente norte-americano e o líder norte-coreano vai decorrer num hotel de luxo na ilha Sentosa, em Singapura, a 12 de junho, anunciou a porta-voz da Casa Branca.

O encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un vai começar às 09h00 (02h00 em Lisboa), indicou Sarah Sanders, na terça-feira, na sua páginal oficial da rede Twitter.

“A cimeira de Singapura entre o Presidente dos EUA e o líder Kim Jong-Un será no Capella Hotel, na ilha Sentosa”.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality. — Sarah Sanders (@PressSec) June 5, 2018

De 400 quase seis mil euros por uma noite

Segundo a CNN e o site do hotel, o Capella Hotel tem um edifício dos anos 1880 — antiga casa dos oficiais britânicos da Artilharia Real — com um design colonial, que contrasta com um outro com uma fachada em curva bem mais atual. Rodeado de jardins, onde é possível ver vários pavões, o resort conta com 112 quartos com vista para o mar da China meridional, incluindo duas suites presidenciais.

De acordo com a agência noticiosa norte-americana Associated Press, eram já visíveis, na terça-feira, os trabalhos preparatórios no ‘resort’, com as fachadas a serem pintadas, tapetes vermelhos a serem estendidos e a segurança reforçada na ilha, no sul de Singapura, com cerca de cinco quilómetros quadrados e 1.690 moradores.

Em malaio, Sentosa quer dizer “paz e tranquilidade”. Mas a vida na ilha está longe de ser um tédio: tem várias praias, campos de golf, os estúdios da Universal e um parque aquático.

Reservando através do Booking, uma noite em época alta num Quarto Twin Premier com Vista Jardim, para uma pessoa custa 400 euros. Se preferir antes uma Casa Senhorial Contemporânea com 3 Quartos — que dá para seis pessoas — o preço sobe para 5.771 euros.

A primeira cimeira após 70 anos de confrontação

A reunião entre Trump e Kim será a primeira entre líderes destes dois países após quase 70 anos de confrontação iniciados com a Guerra da Coreia (1950-53) e de 25 anos de negociações fracassadas e de tensões por causa do programa nuclear do regime de Pyongyang.

Depois de vários avanços e recuos, incluindo mesmo um anúncio por parte de Trump sobre o cancelamento da cimeira em reação “à hostilidade” manifestada pela Coreia do Norte, os dois lados retomaram os contactos e as negociações para o encontro histórico e confirmaram, novamente, a realização da reunião em Singapura a 12 de junho, a data avançada desde o início.

A nova confirmação aconteceu na passada sexta-feira, depois de Trump ter recebido na Casa Branca, em Washington, o general Kim Yong-chol, apresentado como o braço direito do líder norte-coreano.

No final do encontro, Trump declarou que a Coreia do Norte pretende desnuclearizar-se e sugeriu que o diálogo com Pyongyang será “um processo coroado de sucesso”.

Após considerar que a reunião com o enviado norte-coreano “correu muito bem”, o chefe da Casa Branca reiterou que o encontro de dia 12 será “um começo”.

