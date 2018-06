Cinco membros de uma família assassinados no estado brasileiro do Rio Grande do Norte

Cinco membros de uma família foram assassinados esta quarta-feira numa casa na localidade de Lagoa Nova, no estado brasileiro do Rio Grande do Norte, um dos mais violentos do país.

Segundo a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, dois homens armados entraram na residência de madrugada e mataram os cinco membros da família, todos homens, depois de expulsarem duas mulheres e algumas crianças que também estavam presentes. De acordo com o site Globo, os homens entraram em casa depois de se identificarem como policias que estariam à procura de drogas.

As vítimas foram um homem de 37 anos, os seus três filhos, dois com 15 anos e outro com 19 anos, e ainda um genro, de 20 anos. Os cinco homens morreram no local do crime, cujas causas estão a ser investigadas pelas autoridades.

O estado do Rio Grande do Norte, no nordeste do país, registou o maior aumento de homicídios no Brasil entre 2006 e 2016, e é o terceiro estado mais violento do país, segundo o relatório do Atlas 2018 sobre a violência.

O mesmo relatório mostra ainda que a taxa de homicídios caiu até 2016 nas regiões mais ricas do Brasil, como o Rio de Janeiro (menos 23%) e São Paulo (menos 46,7%) e aumentou nas mais pobres do Nordeste, como o Rio Grande do Norte, com mais 256,7%, e a Bahia, onde a taxa de homicídios praticamente duplicou.

Continuar a ler