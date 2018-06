Depois de festa com 30 acompanhantes de luxo, Herrera está em Portugal para resolver “problemas pessoais”

Héctor Herrera, capitão do FC Porto, pediu uma autorização especial para se ausentar da concentração da seleção mexicana. De acordo com o jornal desportivo mexicano Récord, o médio deslocou-se a Portugal, onde vive a família, para resolver “problemas pessoais”. Herrera deve regressar a Copenhaga, onde o México prepara o Mundial da Rússia, esta quinta-feira.

A notícia surge depois de, a pouco mais de uma semana do início do Mundial da Rússia, vários jogadores da seleção mexicana terem sido apanhados numa festa com álcool, jogos de azar e cerca de 30 acompanhantes de luxo. Entre os futebolistas que marcaram presença na festa estavam Raúl Jiménez, do Benfica, e Héctor Herrera e Jesús Corona, do FC Porto. Aliás, o capitão dos azuis e brancos foi mesmo fotografado a receber várias mulheres à porta da casa onde decorreu a festa.

De acordo com o site de lifestyle mexicano TVNotas, tudo aconteceu na noite de sábado, depois do México-Escócia de preparação para o Mundial, disputado no Estádio Azteca, na Cidade do México. A equipa orientada por Juan Carlos Osorio venceu por 1-0, com um golo de Giovani dos Santos, e só tinha de se apresentar no estágio na noite de domingo. Assim sendo, decidiram organizar uma festa numa casa da capital mexicana, cujo dono ainda não foi confirmado.

Guillermo Ochoa, Carlos Salcedo, Héctor Herrera, Jesús Gallardo, os irmãos Giovani e Jonathan dos Santos, Raúl Jiménez, Jesús Corona e Marco Fabián terão sido os jogadores da seleção mexicana que participaram na celebração. De realçar a ausência de Chicharito, a grande estrela do conjunto que está incluído no Grupo F do Mundial da Rússia, com Alemanha, Suécia e Coreia do Sul.

Vários carros da Uber – cada um com um grupo de cinco mulheres – chegaram à casa onde estiveram os jogadores da seleção durante toda a noite.

