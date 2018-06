Governo de Sánchez tem mais mulheres do que homens porque está “comprometido com a igualdade”

O novo presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, apresentou esta quarta-feira o executivo com mais mulheres da história do país. “O novo governo reúne, pela primeira vez, mais mulheres do que homens no Conselho de Ministros”, destacou o socialista, que se tornou líder do governo espanhol depois de afastar Mariano Rajoy numa moção de censura na última semana.

Pedro Sánchez apresentou ao rei de Espanha, Felipe VI, os nomes dos 17 ministros que compõem o novo executivo espanhol e, no final do encontro com o monarca, garantiu que “o novo governo está comprometido com a igualdade”.

Este novo governo aspira ser um fiel reflexo da sociedade espanhola que não perde a esperança, que luta para encontrar o seu caminho profissional”, sublinhou Pedro Sánchez à saída do encontro com Felipe VI, que aceitou os nomes propostos pelo socialista para o executivo.

Sobre os novos ministros, Sánchez garantiu que estão “conscientes de que a política não é uma carreira profissional, que exige escutar, dialogar e consensualizar com quem pensa de forma diferente”. Sánchez assegurou ainda que este “é um governo europeísta, porque a Europa é a nossa nova pátria”.

Sánchez aumentou também o número de ministérios no governo, de 13 para 17, recuperando algumas das pastas como o Ministério da Cultura, “que nunca devia ter sido suprimido”.

Entre os ministros do novo governo encontram-se Josep Borrel nos Negócios Estrangeiros; Dolores Delgado na Justiça; Margarita Robles na Defesa; Fernando Grande-Marlaska no Interior; José Luis Ábalos no Fomento; Isabel Celaá na Educação e Formação e como porta-voz do Governo; Magdalena Valerio no Trabalho; Reyes Maroto na Indústria; Luis Planas na Agricultura; Carmen Calvo na presidência e vice-presidência; Meritxell Batet na Política Territorial; Teresa Ribera na Transição Energética; Màxim Huerta na Cultura e Desporto; Carmen Montón na Saúde, e Pedro Duque na Inovação.

O novo presidente do governo acredita que o novo executivo vai “dar visibilidade à potência industrial” de Espanha através do Ministério da Indústria e do Comércio” e colocar ênfase no debate sobre as alterações climáticas, “a que não se prestou suficiente atenção”, através do Ministério da Transição Energética.

Além disso, é criado um alto-comissariado contra a pobreza infantil, “de que sofrem milhares de crianças no nosso país”. Esse alto-comissariado “vai depender da presidência do governo”, sublinhou Sánchez.

O novo executivo reúne ainda “pessoas de distintas gerações” e “com realismo e ambição está disposto e preparado para fazer de Espanha um país melhor”, rematou Pedro Sánchez.

O novo governo socialista de Espanha toma posse na quinta-feira às 10h (9h em Lisboa).

