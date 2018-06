Huawei nega armazenamento de dados do Facebook

A empresa de telemóveis chinesa Huawei disse esta quarta-feira que nunca armazenou informações relativas a utilizadores do Facebook, reagindo às notícias que dão conta de que aquele rede social norte-americana partilhou informações com empresas móveis. A Huawei — empresa assinalada pelos serviços de informações dos Estados Unidos como “ameaça à segurança nacional” — está alegadamente no centro de um caso sobre utilização de dados privados da rede social norte-americana Facebook.

As empresas da República Popular da China Huawei, Lenovo, Oppo e TCL estão entre os vários fabricantes a quem foi permitido o acesso a informações do Facebook que a companhia reconhece ter fornecido “de forma controlada”, de acordo com as declarações do vice-presidente da rede social, Francisco Varela.

“Tal como todos os fabricantes de ‘smartphone’, a Huawei trabalhou com o Facebook para tornar os serviços mais fáceis para os utilizadores” disse o porta-voz da Huawei, Joe Kelly, acrescentando que a empresa chinesa “nunca recolheu e armazenou informações do Facebook”.

A empresa fabricante de telemóveis Huawei foi fundada pelo ex-oficial militar da República Popular da China, Ren Zhengfei.

