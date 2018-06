Incêndio consome histórico Mandarin, o hotel de cinco estrelas em Knightsbridge, Londres

Um incêndio de grandes dimensões está a consumir parte do Mandarin Oriental Hotel, um hotel de cinco estrelas em Knightsbridge, Londres. 120 bombeiros e 20 camiões anti-fogo estão no local a combater as chamas. A unidade hoteleira recebe habitualmente eventos da família real. O edifício de 12 andares tinha terminado há poucas semanas a maior operação de reabilitação desde que foi construído, há 115 anos.

Algumas imagens já começaram a surgir nas redes sociais. É visível a grande mancha de fumo que paira sobre Londres neste momento.

Ainda não são conhecidas as causas do incêndio. De acordo com comentários nas redes sociais, o hotel já foi evacuado e várias ruas foram cortadas nas imediações do Mandarin Oriental Hotel.

The fire in London is the mandarin oriental hotel in Knightsbridge pic.twitter.com/tMrVTOUF3j — Jack (@jackwmartin_) June 6, 2018

Just evacuated Mandarin Oriental hotel to see this…. absolutely crazy! So impressed by the organisation in bringing everyone to safety #knightsbridge #mandarinoriental pic.twitter.com/1837pi4uoD — Anna Whiteley (@AnnaWhiteley) June 6, 2018

(em atualização)

