Moçambique coloca três portagens em via estrutural no centro do país

O Estado moçambicano vai cobrar portagens em três troços da renovada estrada nacional 6, via estrutural que atravessa o país da cidade da Beira, na costa do Índico, à fronteira com o Zimbabué, anunciaram as autoridades. O Fundo de Estradas tem “luz verde” para cobrar valores ainda por definir em três praças de portagem, refere fonte do Conselho de Ministros citada esta quarta-feira pelo jornal Notícias.

A estrada nacional 6 tem cerca de 300 quilómetros de extensão e, além de servir o interior de Moçambique, é também uma das principais vias de ligação de países sem acesso ao mar (Zimbabué, Zâmbia, Malaui, Botsuana e zonas da República Democrática do Congo) ao porto da Beira que faz a ligação ao oceano Índico.

A estrada está a ser beneficiada desde 2015 por um empreiteiro chinês e é uma via por onde passam, sobretudo, combustíveis, carvão, madeira e excedentes de produção agrícola. As obras estão na reta final, estimando-se que sejam concluídas este ano.

