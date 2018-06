Novo símbolo do PSD provoca revolta: “Tiraram-nos as setas e enfiaram-nos num quadrado laranja. Não admito isso”

A nova imagem do site do PSD fez com que o símbolo do partido perdesse as três míticas setas. Uma mudança que está a provocar algum desagrado. A histórica social-democrata Virgínia Estorninho já reclamou da situação junto do secretário-geral do PSD.

“Tiraram-nos as setas e enfiaram-nos num quadrado laranja. Não admito isso”, queixou-se a militante do PSD ao Público, ameaçando organizar um protesto à porta da sede do partido “se as setas não forem repostas”.

No site do PSD, as setas preta, vermelha e branca — que fazem parte do símbolo do partido desde 1974 — só se vêem em fotografias e no fim da página, junto ao símbolo do PPE.

Na página de Facebook do PSD, na fotografia do perfil as setas também desapareceram. Mas subsiste este post de 2014, com a explicação de Pedro Roseta para a origem do símbolo: «As setas simbolizavam, portanto, os três factores do movimento: o poder político e intelectual; a força económica e social; a força física. O seu paralelismo exprimia o pensamento da frente unida: tudo devia ser mobilizado contra o inimigo comum – o nazismo.»

Luís Cirilo, ex-deputado e ex-secretário-geral adjunto do PSD entre 2000 e 2002, usou a sua página de Twitter para expressar o seu desagrado. “A direção do PSD só tem um caminho: Repor imediatamente as setas e pedir desculpa aos militantes por esta agressão à nossa memória e à nossa identidade. E ontem já era tarde… “.

O secretário-geral do PSD já veio dizer que as setas poderão regressar ao site do partido. “As setas estão em quase todos os documentos oficiais. O site foi criado com um novo desenho. Vamos ver se acrescentamos o símbolo”, afirmou José Silvano.

Não é a primeira vez que o símbolo provoca polémica. Já no tempo de Durão Barroso, foi ensaiada uma estilização do símbolo que contou logo com a oposição de Virgínia Estorninho, recorda a própria ao Público.

Durante a liderança de Luís Filipe Menezes, gerou-se uma revolta no partido quando ele apareceu a discursar num cenário com um fundo azul em que as três setas davam lugar apenas a uma, como se recorda nesta notícia do Sol. “Estão doidos”, atacou Alberto João Jardim. O fundador Miguel Veiga disse que esse novo símbolo lhe fazia lembrar “o anúncio de uma gasolineira”. E Manuela Ferreira Leite afirmou que “a envergonhada cor de laranja perdida num dominador espaço azul toca fundo nas raízes do partido”.

Luís Filipe Menezes chegou a anunciar uma mudança: “Talvez daqui a uns tempos tenhamos as setas laranja com um fundo verde e vermelho de Portugal, mas é o PSD de sempre”.

José Ribau Esteves, que era secretário-geral do PSD, viu-se forçado a reagir à polémica à agência Lusa: “O PSD não mudou nenhum símbolo, não mudou o seu logótipo. Isso é absurdo. Continua a ter o mesmo logótipo, o mesmo símbolo, a mesma sigla formal. Nada disso mudou”.

Enquanto a polémica se mantiver, pode rever o símbolo no púlpito do último congresso do PSD, durante a intervenção da própria Virgínia Estorninho:

Os estatutos do PSD determinam, no artigo 4º, que “o símbolo do Partido é formado por três setas, de cor preta, vermelha e branca, que representam os valores fundamentais da social-democracia: a liberdade, a igualdade e a solidariedade” e que “o PPD/PSD adopta como sua a cor de laranja”.

