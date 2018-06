Oito mulheres, o fiel apoiante e o histórico: o que já se sabe do novo Governo espanhol

Pedro Sánchez, o novo Presidente do Governo espanhol, pode só ter tomado posse no passado dia de 1 de junho — no seguimento de uma moção de censura, por ele apresentada, que destituiu Mariano Rajoy — mas já tem quase tudo pronto para oficializar o seu Executivo.

Estima-se que Sánchez irá apresentar ainda esta quarta-feira, 6 de junho, a lista completa de todos os seus ministros, contudo, a imprensa espanhola já avançou com vários nomes que, afirmam, estão tidos como certos na lista final. Dos 11 nomes já confirmados, o grande destaque vai para as oito mulheres que deverão fazer parte do Executivo, assim como os nomes de Josep Borell (figura histórica que já chegou a ser presidente do Parlamento Europeu) e de José Luis Ábalos, um dos homens onde Sánchez deposita maior confiança. Conheça melhor quem serão os novos ministros espanhóis:

Segundo a descrição do El País, Carmen Calvo, que será a vice-presidente do Governo e a ministra da Igualdade, é doutorada em Direito Constitucional e será a representante de Estado quando Sánchez estiver ausente. Esta será a primeira vez que o cargo de vice-presidência é acoplado ao pelouro da Igualdade, sendo que Carmen também estará responsável pelas relações com o Parlamento. A andaluza que será o braço direito do novo presidente do Governo é também uma respeitada figura do PSOE.

O El Español descreve a escolha de Josep Borell para o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros como sendo “uma mensagem para a Europa, o independentismo catalão e a oposição”. Josep já foi presidente do parlamento Europeu e goza de um grande prestígio nesse meio, é um assumido defensor da Espanha unida e refuta o argumento do PP e do Ciudadanos de que Sánchez terá vendido a união do seu país para subir ao poder. Em governos passados — no de Felipe González, mais concretamente — Borell já deteve a pasta das Obras Públicas, Transportes e Ambiente.

Teresa Ribera vai ser a única ministra (até agora) encarregue de um super-ministério. Este pelouro combinará a pasta do Ambiente com a da Energia, afirma o El Español, e vai dedicar-se afincadamente à coexistência de fontes de energia mais tradicionais com as crescente aposta em opções renováveis. Ribera esteve sete anos na liderança da Oficina Española de Cambio Climático — de 2004 a 2011.

A galega Nadia Calviño vai ser o nome forte da Economia espanhola e, à semelhança de Borell, é uma figura respeitada no panorama europeu muito por culpa do cargo do seu cargo de diretora geral dos Orçamentos da Comissão Europeia. Advogada e Economista, Calviño foi uma das figuras mais respeitadas no meio da regulação financeira até 2007.

Ainda no mundo dos números, é de destacar a nova ministra das Finanças, María Jesús Montero. Apesar de ser formada em medicina e de se ter especializado em cirurgia, Montero sempre ocupou lugares de gestão no mundo hospitalar. Esta mulher que é tida como sendo a arqui-inimiga de Sánchez dentro do PSOE vai trabalhar com Calviño para resolver um dos maiores desafios deste Executivo, o novo modelo de financiamento regional (que está para ser atualizado há cinco anos).

O cargo de “ministro do Fomento” (estará mais associado à área das infraestruturas) será atribuído a José Luis Ábalos, uma das figuras em quem Pedro Sánchez mais confia. Ábalos foi o interlocutor entre o novo presidente e o Congresso durante o processo de construção da moção de censura que derrubou Rajoy.

Meritxell Batet é a catalã que ficará encarregue da administração territorial (ainda não se sabe o nome oficial do seu ministério). Um dos seus principais desafios será a interlocução com a “nova” Generalitat. A professora de Direito Administrativo e Constitucional é uma das figuras que mais esperança inspira no seio da opinião pública.

