Reservas de petróleo dos EUA sobem em 2,1 milhões de barris

As reservas de petróleo dos Estados Unidos aumentaram na semana passada em 2,1 milhões de barris e ficaram em 436,6 milhões de barris, informou esta quarta-feira o Departamento de Energia.

Esta subida surpreendeu os analistas, que tinham antecipado uma descida de 1,3 milhões de barris. No nível atual, as reservas de petróleo mantêm-se na média para esta época do ano, segundo a administração norte-americana.

Após serem conhecidos os números, o preço do barril de petróleo (WTI) para entrega em julho baixava para 64,71 dólares. As importações diárias de crude alcançaram na semana passada uma média de 7,6 milhões de barris, com uma subida de aproximadamente 715 mil em relação à semana anterior.

