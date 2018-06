Rihanna deslumbrou na apresentação de “Ocean’s 8”. Veja o que vestiram as atrizes

Por onde passa, Rihanna dá que falar e não foi diferente na apresentação do filme “Ocean’s 8”, que aconteceu na noite de terça-feira, em Nova Iorque. O elenco do filme passou pela passadeira vermelha, mas foi o look da cantora que a revista Time destacou.

A cantora optou por um vestido Givenchy em tons de roxo, com apontamentos dourados, sem ombro e escolheu calçar umas sandálias de salto alto apenas com duas tiras. Rihanna apostou também nuns brincos poderosos e num relógio BVLGARI. Os fãs rapidamente reagiram ao look deslumbrante que utilizou.

Rihanna giving us Ursula vibes ???? pic.twitter.com/AY2vksqGu4 — Makeup For WOC (@MakeupForWOC) June 6, 2018

A voz por trás de “Diamonds”, “Work” (gravada com o rapper Drake), “Only Girl (In the World)” e “Halo”, salta do palco para o ecrã num filme que é uma produção de Steven Soderbergh e Susan Ekins. A história desenrola-se em torno da personagem de Sandra Bullock, Debbie Ocean, e, à semelhança do filme “Ocean’s eleven” começa com uma audiência em que é decidida a sua saída da prisão em liberdade condicional. De volta à vida fora da prisão a personagem principal planeia um novo golpe e chama uma equipa de especialistas no crime, da qual Rihanna faz parte.

Mas a artista não foi a única estrela do elenco a brilhar na passadeira vermelha. Também Sandra Bullock, Cate Blanchett, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter, Awkwafina e Anne Hathaway estiveram à altura com visuais que chamaram a atenção. Percorra a fotogaleria para ver o que vestiram as atrizes na apresentação de “Ocean’s 8”.

