Ronaldo é o 3.º desportista mais bem pago do mundo. No top 100 não há mulheres

Cristiano Ronaldo foi o terceiro atleta mais bem pago do mundo entre junho de 2017 e junho de 2018. O futebolista português ganhou 92,3 milhões de euros, ficando atrás do lutador de boxe Floyd Mayweather e do também futebolista Lionel Messi. Ronaldo tinha liderado a lista nos dois anos anteriores e, apesar de agora ter caído dois lugares, aumentou os ganhos em relação a 2016 e 2017.

O ranking da Forbes é elaborado tendo em conta os salários, os prémios e os bónus, como contratos publicitários. Dos 92,3 milhões de euros que Ronaldo arrecadou entre 2017 e 2018, os salários e prémios contribuíram com 52,1 milhões e os restantes 40,2 correspondem aos contratos com publicidade.

Lionel Messi renegociou o contrato com o Barcelona e subiu um lugar em relação ao ano passado, ocupando agora a segunda posição. O argentino ganhou 99,1 milhões de euros (75 milhões em salários e prémios e 24,1 em publicidade). Em primeiro lugar aparece Floyd Mayweather, com ganhos de 243,6 milhões de euros.

Esta é a primeira vez desde 2010 — altura em que a lista passou a juntar pelo menos 50 atletas — que não há nenhuma mulher no ranking dos mais bem pagos no mundo do desporto. De resto, a lista do ano passado incluiu apenas uma mulher: a tenista Serena Williams, que ficou em 51.º primeiro lugar, com 24 milhões de euros.

A lista deste ano é dominada pelos basquetebolistas (40), mas no top 10 são os futebolistas que aparecem em maioria. Além de Cristiano Ronaldo e Messi, também o brasileiro Neymar surge nos 10 mais mais pagos: quinto lugar, com 80,3 milhões de euros.

