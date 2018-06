Sporting. Ex-líder da Juve Leo Fernando Mendes detido, operação envolve buscas em Alvalade

O ex-líder da claque do Sporting Juventude Leonina, Fernando Mendes, foi detido esta quarta-feira na sequência de uma operação policial no centro de Lisboa, avançou a TSF ao final da noite.

A operação em causa teve início pelas 22h e ainda se encontra em curso, envolvendo também buscas em Alvalade, de acordo com a TVI (não especificando se as mesmas estão ligadas ao clube ou à sede da claque). Ao todo, e além de Fernando Mendes, foram detidos mais três elementos ligados à Juve Leo.

Segundo a Sábado, um dos outros detidos é o condutor do BMW azul que entrou e saiu da Academia de forma misteriosa com autorização, no dia das agressões, Nuno Torres. Também Ba Amadou, que tinha sido identificado por algumas pessoas como estando no espaço durante o ataque, terá sido também detido.

A operação está a ser levada a cabo na sequência do ataque à academia do Sporting na Academia de Alcochete.

Fernando Mendes esteve presente em Alcochete no dia das agressões e várias testemunhas recordam ter visto Jorge Jesus a pedir-lhe ajuda para proteger os jogadores.

No testemunho que prestou à GNR sobre o ataque, Jorge Jesus lembrou esse episódio. Depois de ter sido agredido com um cinto, e estando no chão, identificou Fernando Mendes de cara destapada entre o grupo, e chamou-o, gritando: “Fernando, ajuda, estes gajos estão a bater nos jogadores, ajuda-me”.

“A gente não veio aqui para bater, só para falar”, terá respondido o antigo líder da claque, segundo o relato de Jorge Jesus, sem, porém, ter feito nada para acabar com as agressões aos jogadores.

Fernando Mendes tinha já ameaçado os jogadores antes das agressões, na Madeira, depois da derrota do Sporting frente ao Marítimo. No aeroporto da Madeira, antes do regresso a Lisboa, Fernando Mendes esteve envolvido em momentos de tensão com os jogadores e gritou para o jogador do Sporting Acuña: “Vemo-nos em Alcochete na terça-feira”.

Já relativamente a Nuno Torres, o condutor e dono do BMW azul que retirou alguns dos agressores do interior da Academia do Sporting, já tinha garantido que não esteve envolvido nas agressões.

Numa entrevista à SIC dias depois das agressões, Nuno Torres, assegurou que foi convidado por Fernando Mendes para uma reunião com o treinador do Sporting, Jorge Jesus, em Alcochete, e que, quando lá chegou, já as alterações tinham acontecido.

“Vi o Jesus a sair ensanguentado e tentei ajudá-lo com uma garrafa de água. Concretamente, o Jorge Jesus foi a única pessoa que eu vi ensanguentada, tinha sangue nos lábios. Eu fui buscar o meu carro e voltei e fui buscar o Fernando Mendes. Nós não fizemos nada, eu entrei com o carro, fui autorizado pelos seguranças, pelo Sporting, pelos responsáveis, a entrar com o carro. Eu entrei com o carro, já estava lá a minha matrícula”, disse Nuno Torres à SIC.

“Estão a crucificar-me por uma situação com a qual não tenho nada a ver. Eu fui lá para tentar ajudar o Sporting, o que se passou antes não tenho nada a ver com isso, eu não entrei encapuzado nas instalações”, acrescentou Nuno Torres.

Em atualização

Continuar a ler