Trabalhadores dos CTT vão ter aumentos salariais entre 1,1 e 1,3%

Os trabalhadores dos CTT vão receber este mês os salários com aumentos entre 1,1% e 1,3%, num mínimo de 12 euros, no âmbito de um acordo estabelecido esta quarta-feira entre os representantes e a empresa.

O acordo de princípio foi subscrito por quase todos os sindicatos com associados nos CTT, filiados na CGTP, na UGT e independentes.

Segundo um comunicado do Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SINDETELCO), filiado na UGT, os aumentos salariais são retroativos a janeiro e vão ser aplicados aos trabalhadores dos Correios de Portugal e das restantes empresas do grupo.

Para Fernando Ambrioso, dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT), filiado na CGTP, “este foi o acordo possível” em termos salariais. O sindicalista disse à agência Lusa que uma das vantagens do acordo de princípio é o reforço do número de carteiros e de trabalhadores das lojas CTT.

Ficou acordado que vão ser admitidos 50 carteiros e 50 trabalhadores para os atendimentos nos balcões CTT até ao final de 2018. No primeiro semestre de 2009 serão admitidos mais 25 carteiros.

