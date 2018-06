Trump concede perdão presidencial a mulher de 63 anos depois do pedido de Kim Kardashian

Donald Trump concedeu, esta terça-feira, perdão presidencial a Alice Johnson, de 63 anos, que se encontra presa há mais de 20 anos, lê-se na BBC. A decisão foi tomada depois de o presidente norte-americano se ter reunido com Kim Kardashian.

Trump e Kim encontraram-se na quinta-feira para falar sobre a reforma nas prisões e sentenças aplicadas aos reclusos. A socialite norte-americana tem feito uma longa campanha a favor da libertação desta mulher e pediu a reunião com o presidente no sentido de obter o perdão presidencial para Johnson, que foi condenada a prisão perpétua por um crime não violento relacionado com tráfico de cocaína.

Johnson — presa em 1996 juntamente com outras 15 pessoas — tinha preenchido os requisitos do Clemency Project, do ex-presidente Barack Obama, em 2014, mas pouco tempo antes do fim do mandato, a sua libertação foi recusada.

Continuar a ler