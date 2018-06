Aí vão 150 internacionalizações para o capitão Cristiano Ronaldo

Começa a deixar de haver palavras para descrever os números de Cristiano Ronaldo. O capitão da Seleção Nacional, o melhor jogador do Mundo, soma e segue no campeonato dos recordes e, já depois de ter atingido os 150 jogos na Liga dos Campeões, competição onde faturou em onze (!) partidas consecutivas (dez na edição deste ano mais um na final frente à Juventus, em 2016/17), que venceu por cinco vezes e liderou a lista dos melhores marcadores em seis ocasiões, chegou, na partida entre Portugal e Argélia, à 150.ª internacionalização ao serviço da Seleção Nacional. Cada vez mais para trás ficam nomes como Luís Figo (127 jogos), Nani (112), Fernando Couto (110) ou João Moutinho (110).

No panorama internacional, há ainda vários jogadores à frente de Cristiano Ronaldo, mas se há coisa que o Comandante faz questão de provar jogo após jogo, época após época, é que, para o melhor do Mundo não existem impossíveis. Na vitória por 3-0 frente à Argélia, onde assinou a assistência para o segundo golo português apontado por Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo igualou Lothar Matthaüs, alemão mais internacional de sempre pela sua seleção, e ultrapassou o iraniano Ali Daei, com 149 jogos. No topo da lista, a “apenas” 34 jogos de distância, encontra-se o médio Ahmed Hassan, atleta com 184 internacionalizações pelo Egito, que se retirou no final da época 2013/14. O capitão português está ainda na perseguição a outras lendas vivas do futebol, como é o caso de Gianluigi Buffon, com 176, ou Iker Casillas, com 167. Imediatamente à sua frente na lista, aparece uma cara bem conhecida do português: Sergio Ramos, capitão do Real Madrid, que leva 151 internacionalizações pela vizinha Espanha e é dos poucos jogadores, senão mesmo o único, ainda ativo na seleção do seu país, a poder concorrer com os números de Ronaldo nesta lista.

Cristiano Ronaldo atinge uma marca redonda na Seleção: 150.ª internacionalização ➡Jogadores europeus com 150 + jogos pela Seleção:

176 ????????Buffon

167 ????????Casillas

167 ????????Astafjevs

157 ????????Reim

151 ????????Ramos

150 ????????Matthaus

150 ????????CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/Jf9DO8TtPm — playmakerstats (@playmaker_PT) June 7, 2018

Mas, se na lista das internacionalizações ainda há quem possa fazer sombra aos números do português, no que diz respeito aos golos marcados ao serviço da sua seleção, apenas dois nomes superam Cristiano Ronaldo e, pelo menos, um deles, prevê-se que seja por pouco tempo. Ora, CR7 leva 81 golos apontados em 150 jogos, imediatamente atrás de Ferenc Puskás, com 84 golos em 85 partidas, e ainda longe do iraniano Ali Daei, autor de 109 golos em 149 encontros. Se os 84 tentos de Ferenc Puskás estão perfeitamente ao alcance do madeirense, o registo do iraniano parece quase impossível de alcançar, mesmo para quem se alimenta de recordes.

A verdade é que os números de Cristiano Ronaldo não param de crescer e, com um Mundial à porta, tal facto é motivo de esperança para o povo português. Não seria uma boa notícia se o capitão da Seleção voltasse da Rússia com mais internacionalizações do que Sérgio Ramos, capitão de Espanha, principal adversário de Portugal no grupo B? E que bom sinal seria se Cristiano Ronaldo chegasse ao 157.º encontro por Portugal ainda em terras russas… É uma questão de sonhar. E acreditar que, para o melhor do Mundo, não existem impossíveis, principalmente quando falamos do único grande título em falta no palmarés do madeirense: ser campeão do Mundo de seleções.

