Amazon vai transmitir jogos da Premier League

É a primeira vez na história da Primeira Liga Inglesa que uma plataforma de streaming adquire direitos televisivos. A Amazon comprou o direito de transmissão de jogos da Premier League a partir de 2019 e durante três épocas.

Segundo o The Guardian, a plataforma americana de comércio online vai transmitir em direto 20 jogos da Premier League, 10 dos quais no dia do “Boxing Day”, o feriado celebrado a seguir ao dia de Natal. O valor da compra ainda não foi revelado, mas a empresa adiantou que os jogos vão ser transmitidos no serviço Amazon Prime Video e não têm qualquer custo extra para os subscritores da plataforma.

Apesar disso, quem ainda não é subscritor vai ter de aderir ao Prime Video por 7,99 libras (9,07 euros) e pagar um custo adicional para assistir aos jogos em direto. A decisão foi confirmada pela empresa e dividiu opiniões, segundo o Independent. O presidente do Prime Video na Europa, Jay Marine, disse em declarações ao jornal que todos os adeptos têm agora a oportunidade de ver a sua equipa jogar. “Estamos sempre à procura de acrescentar valor ao Prime”, referiu.

Os direitos televisivos dos restantes jogos foram adquiridos pela BT, que a partir de Agosto de 2019 vai transmitir 52 jogos em direto por época – com um custo de 975 milhões de libras (1.107 milhões de euros) — e pela Sky, que comprou o direito de transmissão de 128 jogos por 3,75 mil milhões de libras (4,25 mil milhões de euros).

A Amazon tem vindo a apostar na compra de direitos de transmissão de vários desportos. Em abril deste ano, a empresa pagou vários milhões de euros pelos direitos exclusivos do Reino Unido na transmissão do torneio de ténis US Open.

