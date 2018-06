Andy Murray recebeu o seu novo I-Pace em Wimbledon

O melhor tenista inglês e bicampeão de Wimbledon, uma das mecas da modalidade, tem outras paixões na vida, além daquela que o tornou mundialmente conhecido. As suas preocupações ambientais levaram-no a embaixador da World Wildlife Fund (WWF), a conhecida organização que visa a protecção de espécies ameaçadas. Recentemente, durante a iniciativa da WWF, denominada Earth Hour, que exige uma postura mais determinada no combate às alterações climáticas, Murray prometeu aderir aos carros eléctricos como forma de reduzir a poluição nas grandes cidades.

E como o que é prometido é devido, o tenista recebeu o seu primeiro carro eléctrico, o novo I-Pace, da também britânica Jaguar. A entrega teve lugar a 5 de Junho, no Dia Mundial do Ambiente, numa fase em que Andy Murray já estava em Wimbledon (que se disputa entre 2 a 15 de Junho), a ultimar os pormenores para tentar vencer mais uma prova do Grand Slam.

É importante que todos demos um pequeno passo a favor do meio-ambiente e que pensemos um pouco mais nas acções que podemos levar a cabo para melhorar o nosso planeta. É por isso que estou a mudar para o I-Pace eléctrico”, salientou a estrela do ténis.

Para entregar o SUV ao tenista, a Jaguar recorreu a outra estrela, desta vez das corridas, tendo convidado Nelson Piquet Júnior, também ele embaixador da WWF. Piquet, piloto da Jaguar na Fórmula E, levou o carro até Wimbledon e fez depois questão de dar uma volta no I-Pace, mas já com o novo dono do carro ao volante. Murray, que momentaneamente trocou a raqueta de ténis pelo volante de um carro eléctrico com 400 cv, capaz de atingir 200 km/h e os 100 km/h ao fim de apenas 4,8 segundos, deu-se como satisfeito, como se pode ver no vídeo.

O Jaguar I-Pace é proposto em Portugal por valores que arrancam nos 80.416€ para a versão S, a mais acessível, com o mesmo modelo a ser comercializado no Reino Unido por cerca de 59 mil libras, cerca de 66.700€. A versão entregue a Andy Murray, uma First Edition, terá sido certamente ainda mais em conta, uma vez que foi integrada no patrocínio ao tenista.

