Cristiano Ronaldo e Cristianinho: a dupla junta-se em campo depois da vitória de Portugal

No marcador, ficou a zeros. Nas assistências, cruzou a bola com precisão milimétrica para a cabeça de Bruno Fernandes atirar contra as redes da baliza da Argélia. Saiu aos 74 minutos, mas, no final da última partida antes do Mundial, Cristiano Ronaldo ainda dedicou alguns minutos a uns toques no relvado da Luz. Com quem? Cristianinho, o filho do craque português.

Um tiro ao canto superior direito a abrir. Depois, um ensaio (que ainda precisa de ajustes) de um pontapé acrobático.

Mostramos-lhes o vídeo do momento em que Ronaldo dá uns toques com o filho.

O apito final não quer dizer que acabe o espectáculo. Cristiano Ronaldo e Cristianinho: tal pai, tal filho.#ConquistaOSonho The final whistle doesn't mean the show is over. Cristiano and his son, it's clear the apple doesn't fall far from the tree! #ConquerYourDream pic.twitter.com/YgebltOYpa — Portugal (@selecaoportugal) June 7, 2018

