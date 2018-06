Europa e Canadá aumentam gastos com defesa em 3,82%

Os membros europeus da NATO e o Canadá aumentaram os seus orçamentos militares este ano mais 3,82% em relação ao ano passado, segundo as primeiras estimativas anunciadas esta quinta-feira pelo secretario Geral da Aliança.

Os números publicados durante o encontro ministerial de Jens Stoltenberg com os ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), que decorre em Bruxelas, demonstram que este é o quarto ano consecutivo que o Canadá e os países europeus aumentam o seu investimento na defesa, depois dos 5,21% em 2017.

O aumento das verbas dos países para a NATO começou um ano depois de os chefes de Estado e de Governo se terem comprometido, na cimeira de Gales em 2014, em incrementar os seus gastos militares até alcançarem os dois por cento do seu respetivo Produto Interno Bruto (PIB), uma questão que se converteu numa prioridade para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo a NATO, entre 2015 e 2018 as despesas com a defesa por parte do Canadá e dos países europeus aumentou 87.300 milhões de dólares.

Durante o encontro, os ministros aprovaram que a força conjunta da coligação no Atlântico fique estacionada na base naval de Norfolk, no estado norte-americano da Virgínia, enquanto uma segunda força ficará na cidade alemã de Ulm.

