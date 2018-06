Fisioterapeutas entregam petição com 22 mil assinaturas para criar Ordem

Mais de 22 mil pessoas assinaram uma petição, que vai ser entregue na sexta-feira na Assembleia da República, a reivindicar a criação de uma Ordem de Fisioterapeutas, para garantir o acesso qualificado à profissão e autorregulá-la. A petição vai ser entregue às 12:00 por um grupo de fisioterapeutas, responsável pela recolha das assinaturas, que conta com o apoio das Associação Portuguesa de Fisioterapeutas (APFISIO) e a sua Comissão Pró-Ordem dos Fisioterapeutas.

“Os milhares de assinaturas que vamos entregar aos deputados, mais do que a aspiração de uma classe a que a sua profissão seja regulada, representam a vontade dos portugueses de que aos fisioterapeutas devem ser dadas condições para prestarem cuidados de qualidade e em segurança”, afirma o presidente da APFISIO, Emanuel Vital, num comunicado divulgado esta quinta-feira.

Para Emanuel Vital, “é imprescindível uma Ordem dos Fisioterapeutas para garantir que, quando uma pessoa entra numa unidade ou serviço de Fisioterapia, receba efetivamente cuidados de fisioterapia, e que estes sejam prestados por fisioterapeutas”. A “principal mensagem” dirigida aos deputados é que “a falta de regulação da profissão tem consequências negativas, não só para o fisioterapeuta, mas principalmente para o cidadão que dele precisa”.

“A ausência de orientações técnicas e de boas práticas com efeito normativo para a profissão, algo que só uma Ordem profissional pode fazer, deixa os fisioterapeutas desprotegidos em muitos contextos de trabalho”, tendo como consequência “limitações que, muitas vezes, os fisioterapeutas têm para gerir o tempo das intervenções que realizam”, sublinha Emanuel Vital.

Para a presidente da Comissão Pró-Ordem dos Fisioterapeutas, Isabel de Souza Guerra, a futura ordem irá trazer benefícios para a qualidade dos cuidados de fisioterapia, sendo a sua “principal prioridade” defender a saúde dos portugueses. “Não é concebível nos dias de hoje haver equipas de saúde sem fisioterapeutas, sobretudo quando se trata de condições crónicas de saúde que terão tendência a aumentar devido ao envelhecimento da população”, defende.

João Valeriano, que faz parte do grupo que promoveu a recolha de assinaturas, explica, por seu turno, que a Ordem “não é contra ninguém, nem pretende entrar nos terrenos de outros”, apenas tem de cumprir os seus fins de “garantir e fiscalizar o acesso qualificado à profissão e autorregulá-la”. Portugal tem mais de 11 mil fisioterapeutas, 1.350 dos quais estão no Serviço Nacional de Saúde, representando a terceira profissão de saúde no país, a seguir aos enfermeiros e aos médicos, refere a associação.

Além das 22 mil assinaturas, os fisioterapeutas irão entregar aos deputados diversa documentação, incluindo “A Fisioterapia no contexto do Sistema Nacional de Saúde”. A criação da Ordem dos Fisioterapeutas foi aprovada na generalidade no Parlamento em 20 outubro de 2017, aguardando agora a aprovação na especialidade na Comissão Parlamentar do Trabalho. Na consulta pública chegaram aos deputados quase 300 pareceres nacionais e internacionais, 92% dos quais a pronunciarem-se a favor da criação da Ordem, segundo a associação.

