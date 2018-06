Homem morre após ser baleado pelo pai

Um homem morreu esta quinta-feira em Sesimbra, distrito de Setúbal, após ser baleado pelo seu pai, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

“Recebemos o alerta pelas 19h. Tratou-se de um homicídio com uma arma de fogo, que envolveu o pai e o filho. A informação que temos é que o pai disparou contra o filho”, disse à Lusa fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, o caso ocorreu na Rua dos Almocreves, em Pinheirinhos, no concelho em Sesimbra, distrito de Setúbal, com o corpo da vítima mortal a permanecer no local cerca das 20:20.

A Polícia Judiciária foi chamada e o corpo permanece no local. Depois será transportado para a morgue do hospital, em princípio o de Setúbal”, acrescentou.

Para o local da ocorrência foram chamados os bombeiros de Sesimbra, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta. A Polícia Judiciária está a investigar a ocorrência.

