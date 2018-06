“Isto é de LOUCOS!” Soldado rouba tanque e foge duas horas pelas ruas de Richmond

Um soldado norte-americano roubou um veículo de uma base militar na Virgínia (EUA) e protagonizou depois uma fuga da polícia pelas ruas da cidade de Richmond durante duas horas. No final, acabaria por ser detido e acusado de conduzir sob a influência de drogas.

Tudo aconteceu na passada terça-feira, quando Joshua Yabut, de 29 anos, roubou o veículo que se assemelha a um tanque da base da Guarda Nacional Fort Pickett, por volta das 20h locais. A informação foi confirmada à agência Reuters pela porta-voz da polícia do estado da Virgínia, Corinne Geller.

Seguiu-se depois uma perseguição policial que durou cerca de duas horas e que passou por locais como a estrada 460 e até uma autoestrada, a 95. O veículo em causa não estava equipado com nenhum tipo de armamento e circulou a uma velocidade de cerca de 65 km/h.

A perseguição foi captada em vídeo por vários residentes de Richmond como o assessor do presidente da câmara dos representantes da Virgínia, Parker Slaybaugh. “Isto é DE LOUCOS!”, escreveu no Twitter, juntamente com imagens captadas da fuga.

This is INSANE! Someone has hijacked a “Tank-like” vehicle from Fort Pickett and just drove it by our apartment! This is on Broad Street in the Fan. pic.twitter.com/EYfhFux1dk

— Parker Slaybaugh (@ParkerSlay89) June 6, 2018