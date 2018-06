LG lança o G7 ThinQ, o novo topo de gama da sul coreana

Foi num evento esta quarta-feira, em Lisboa, que a LG deu a conhecer aos jornalistas o novo LG G7 ThinQ. Num ambiente em que o objetivo era desvendar, através de uma “escape room”, as novidades do novo topo de gama da sul-coreana, a LG revelou as novidades que distinguem o novo smartphone com sistema operativo Android que chega ao mercado português a 15 de junho.

O grande forte deste equipamento é a câmara fotográfica, como a LG tem habituado os consumidores (com um modo próprio para tirar fotografias com uma grande angular). Contudo, o G7 traz algumas novidades, como ferramentas de inteligência artificial (com um botão dedicado para o assistente digital da Google) e um ecrã de canto a canto de 6,1 polegas com um entalhe como o iPhone X (um pormenor de design que cada vez mais marcas adotam).

Em termos de resistência o novo equipamento da LG afirma ser resistente à água e ao pó. Já quanto ao som, a LG inseriu no aparelho colunas com som imersivo surround, à semelhança dos topos de gama concorrência. O G7 ThinQ vai estar disponível em dois modelos com 4gb e 6gb de Ram e 64gb e 128gb de memória interna, respetivamente.

Mesmo com uma câmara que reconhece objetos através de assistência artificial e com o Google Lens, o novo G7 ThinQ vai encontrar algumas dificuldades num mercado com ampla oferta de smartphones nesta gama devido a uma bateria de três mil miliampéres (a marca afirma que dura para um dia inteiro, mas as primeiras análises não são simpáticas neste campo) e com um PVP de 849 euros.

