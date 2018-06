Médio panamiano Alberto Quintero lesiona-se e falha Mundial2018

O médio Alberto Quintero lesionou-se na quarta-feira no particular do Panamá com a Noruega e vai falhar o Mundial 2018 de futebol, sendo substituído por Ricardo Ávila nos convocados da seleção centro-americana. Na segunda parte da partida com os noruegueses, Quintero, que atua nos peruanos do Universitário, sofreu, após um lance com Bjorn Maars Johnsen, uma fratura no pé direito e terá de ser operado, sendo esperada uma paragem de seis a oito semanas.

A trabalhar com a seleção panamiana como reserva, Ricardo Ávila, dos belgas do Gent, entra nas escolhas do selecionador Dario Gomez. Além da lesão de Quintero, a derrota com a Noruega (1-0) ficou ainda marcada pelas acusações dos panamianos de que terão sido roubados pertences dos jogadores no hotel onde estavam hospedados.

O Panamá integra o grupo G, juntamente com Bélgica, Tunísia e Inglaterra.

