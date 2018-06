Oficial: Bruno Gaspar, lateral direito ex-Fiorentina, reforça o Sporting

Bruno Gaspar, lateral direito de 25 anos que esteve na Fiorentina na última temporada, é reforço do Sporting, juntando-se a Marcelo (Rio Ave) e Raphinha (V. Guimarães) como apostas para 2018/19. O jogador assinou contrato por cinco temporadas pelo conjunto verde e branco, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O veloz lateral direito fez a formação no Benfica, brilhou no V. Guimarães e deu o salto para o campeonato italiano, onde representou a Fiorentina na passada temporada. Aos 25 anos, prepara-se para voltar à capital portuguesa, desta feita, para atuar no Sporting, depois de ter sido apontado o seu regresso ao rival lisboeta dos leões.

Nascido em Évora, a 21 de Abril de 1993, Bruno Gaspar deu os primeiros passos no futebol ao serviço do Lusitano de Évora, passou pelo Grupo Desportivo de Portel e deu nas vistas nos benjamins do Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais. Nesta pequena localidade alentejana, o impacto deixado por Bruno Gaspar foi de tal maneira marcante que, ainda hoje, o clube da terra realiza um torneio anual de futebol com o seu nome.

Corria a época de 2004/05 quando o jovem eborense recebeu um convite do Benfica para treinar à experiência no clube da Luz. E que experiência: 20 minutos bastaram para convencer os responsáveis encarnados do seu potencial e o jogador acabaria mesmo por ficar em Lisboa, onde percorreu os escalões de iniciados, juvenis e juniores do Benfica, antes de chegar à equipa B das águias, já no ano de 2012. Após dois anos de competição na formação secundária encarnada, Bruno Gaspar foi emprestado ao V. Guimarães, na temporada 2014/15, na qual realizou 27 partidas ao serviço dos vimaranenses. Aos 21 anos, assinou em definitivo pelos minhotos, numa transferência a custo zero que se revelaria lucrativa para os cofres de Guimarães. Duas épocas e 66 jogos mais tarde, Bruno Gaspar trocou o Minho por Florença, com a Fiorentina a pagar 4 milhões de euros pelo passe do lateral português, que realizou 17 encontros na presente temporada ao serviço da formação viola.

As exibições do lateral de 1,80m foram suficientes para convencer a estrutura do Sporting, que encontrou em Bruno Gaspar a solução pretendida para reforçar o lado direito da defesa leonina durante as próximas cinco temporadas e assim continuar a preparação da época que se aproxima.

