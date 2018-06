PSP esperou que Fernando Mendes terminasse o jantar para o deter

Estava a sair tranquilamente de um restaurante no Mercado de Arroios, em Lisboa, quando foi surpreendido pela PSP. O ex-líder da claque sportinguista Juventude Leonina ainda reagiu com surpresa, como se quem o abordasse fosse um inimigo. Mas, assim que percebeu que aqueles homens eram elementos da PSP, acalmou de imediato e deixou-se deter. Quem o prendeu avaliou o seu comportamento de forma muito simples: Fernando Mendes já estava à espera de ser detido pela invasão à Academia de Alcochete.

A operação que levou à detenção do ex-líder da Juve Leo e de três outros suspeitos do ataque à Academia do Sporting foi pensada durante os últimos dias, depois de o processo ter passado para o Departamento Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e ter sido atribuído à procuradora Cândida Vilar. Por estarem em causa crimes como terrorismo e corrupção, o caso esteve para passar para a Unidade Contra Terrorismo da PJ mas a magistrada decidiu criar uma equipa mista de investigação com elementos da GNR (que tomaram conta da ocorrência e detiveram 23 adeptos suspeitos logo após o episódio de violência) e da PSP, em que se integram os chamados spotters que controlam e conhecem de perto as claques de futebol.

No entanto, o juiz de instrução do processo continua a ser o mesmo magistrado do Tribunal do Barreiro que colocou os 23 adeptos em prisão preventiva após a invasão da Academia. Foi também este juiz quem assinou os mandados de detenção em nome de Fernando Mendes e de três outros adeptos que naquele dia 15 de maio estiveram na Academia de cara destapada e abandonaram as instalações num carro BMW azul que os seguranças deixaram entrar — já depois das agressões a vários funcionários, jogadores e ao treinador Jorge Jesus.

Nesse mandado de detenção fora de flagrante delito, ao que o Observador apurou, o juiz lembra que estes quatro elementos foram apontados e reconhecidos por vítimas, testemunhas e, até, por alguns adeptos detidos. E aponta três pressupostos para os deter: o perigo de fuga, a perturbação do inquérito e a continuação da atividade criminosa.

Fontes policiais contactadas pelo Observador explicaram que toda a operação que decorreu ao início da noite de quarta-feira foi coordenada de perto por Cândida Vilar. À PSP foram atribuídos dois alvos: Fernando Mendes e Ba Amadou, mais conhecido por BA ou Aleluia. Já à GNR coube Joaquim Costa, um adepto que reside em Vialonga, e Nuno Torres, o condutor do BMW azul. A ideia era deter todos os ocupantes do carro que, no final do ataque à Academia, transportou estes adeptos. Mas fica a faltar, ainda, um quinto elemento, que os investigadores não conseguiram identificar até agora.

Uma das fontes da PSP contactada pelo Observador explicou que foram emitidos quatro mandados de detenção e cinco de busca (quatro domiciliárias, às casas de cada um dos suspeitos, e uma não domiciliária, à sede da Juve Leo). Na sede da claque foi detido um adepto por posse de material pirotécnico, mas a procuradora Cândida Vilar considerou que nada teria a ver com o caso de violência na Academia de Alcochete. E mandou que fosse alvo de um processo à parte.

Quatro arguidos abordados à mesma hora em locais diferentes

Os quatro alvos foram abordados praticamente à mesma hora, pelas 22h00, para impedir que houvesse fugas de informação, mas os seus passos já estavam a ser seguidos há mais tempo. Fernando Mendes, que continua como presidente honorário da Juve Leo, foi visto a entrar num restaurante no Mercado de Arroios, perto da sua casa, mas como estavam cerca de uma centena de clientes no local a PSP decidiu esperá-lo cá fora. A operação foi “incisiva, mas discreta” com pessoal à civil, descreveu a fonte. Ainda assim contou com a presença da Unidade Especial de Polícia, “não pela perigosidade dos alvos, mas por estarem em causa crimes de terrorismo e de sequestro”, disse outra fonte. No local, àaquela hora, “estava muita gente na rua, mas quase ninguém se apercebeu”, conta.

Fernando Mendes, que naquele dia do ataque à Academia apareceu de cara destapada e a quem Jorge Jesus diz ter pedido ajuda, ficou surpreendido com a abordagem, mas não resistiu à detenção. Depois permitiu que a PSP revistasse a sua casa, ali perto. Mas não foi apreendido nada que pudesse ser ilegal ou útil para a investigação.

Ao mesmo tempo, um dos adeptos que o acompanhou à Academia, conhecido por Aleluia, era detido no meio trânsito, no lugar do pendura onde seguia num carro, na zona do Beato. A PSP que lhe seguia os passos aproveitou para intervir nesse momento e não esperou que chegasse a casa. Estes dois suspeitos passaram a noite nos calabouços da PSP, em Moscavide.

Por esta altura, a GNR detinha também o adepto Joaquim Costa, em Vialonga, e Nuno Torres, o condutor do BMW azul — que em princípio prestará declarações esta sexta-feira, depois de ter sido identificado para primeiro interrogatório esta tarde de quinta-feira no Tribunal do Barreiro.

Para o juiz não são dois grupos. Todos estiveram no local do crime e nada fizeram para o impedir

Recorde-se que aos olhos do juiz do Barreiro que declarou a prisão preventiva para os 23 adeptos detidos pela GNR logo a seguir à invasão, não existem dois grupos de adeptos que entraram no campo de treino do Sporting — um de cara descoberta onde estaria Fernando Mendes e os agora três outros detidos, e outro de cara coberta. Para Carlos Delca todos estavam no local e ninguém fez nada para impedir as agressões e a violência.

“Dos fotogramas resulta, claramente, que os arguidos estavam inseridos no seio do grupo, pese embora estivessem mais atrás ou mais à frente, que todos se aperceberam, também claramente, do que se estava a passar”, considerou o juiz no despacho que determinou a prisão preventiva. E reconheceu que esse grupo teria uns 50 elementos — logo que há suspeitos que não foram detidos.

Neste momento são 27 os suspeitos detidos, mas a PSP e a GNR continuam à procura de mais — tendo em conta que vítimas e testemunhas falam num grupo de 40 ou 50 pessoas.

