Purpurinas à chuva: os melhores looks do primeiro dia de NOS Primavera Sound

A chuva pode-nos desgrenhar os cabelos, empapar-nos os pés e as galochas, mas não nos tira a vaidade na hora de escolher o look para ver Lorde, Father John Misty ou Tyler, The Creator.

A abrir o palco SEAT e o primeiro dia do NOS Primavera Sound, os Fogo Fogo contrariaram o cinzento do céu, trouxeram o funaná ao Parque da Cidade e com ele os estampados de flores, as cores vivas e o gingar nas jeans e nos blusões desportivos dos anos 80.

A meia, despida de complexos, fez-se notar, bem arregaçada para cima; os chapéus posicionaram-se como indispensáveis para proteger da chuva – e também para dar um pouco de mais estilo. E houve mesmo quem tivesse pintado as caras, posto as suas mais brilhantes purpurinas, para, em jeito pagão, agradecer aos deuses pelo magnífico tempo (!) “No Reino Unido isto seria o paraíso”, always look on the bright side of life.

