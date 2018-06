Sá Pinto diz que não é o momento de voltar ao Sporting: “Não existe a estabilidade nem condições fundamentais para que volte”

Ricardo Sá Pinto excluiu esta quinta-feira a hipótese de ser treinador do Sporting na próxima época. O técnico português, que já orientou os leões entre 2011 e 2012 — e que tinha também feito nove épocas no clube como jogador — disse que, depois da saída do Standard Liège no final da época passada, o futuro “não passará por Portugal”: “Cheguei ontem da Bélgica após uma época que correu de forma extraordinária e tendo decidido, por diversas razões, não continuar. O meu futuro? Em princípio não passará por Portugal, quase de certeza”.

Sá Pinto falava à margem de uma visita à escola João de Deus, em Lisboa, e disse que, neste momento, o clube não tem a estabilidade que possa permitir o seu regresso: “Como sabem a minha ligação ao Sporting é eterna, para mim treinar o Sporting não é apenas trabalho, é mais do que isso, é uma grande responsabilidade emocional. Tudo o que conseguir no Sporting, seja sucesso ou insucesso, terá um impacto muito grande na minha vida pessoal e profissional. Estou triste com o que se está a passar, não existe a estabilidade nem condições fundamentais para que volte ao Sporting. Com certeza que voltarei no futuro, mas nesta altura não”.

O treinador, que venceu o Taça da Bélgica na última época, acrescentou que o Sporting é, atualmente, um clube dividido: “União e estabilidade, acho que não existe atualmente no Sporting. Tenho amigos, pessoas de quem gosto e considero, pessoas importantes, que estão divididas. O Sporting não é hoje um clube unido. Só todos juntos poderão fazer um Sporting forte. Não estou totalmente documentado sobre o que se passou e quando assim é, não gosto de opinar. Sei de algumas coisas, mas não da totalidade e quando há duas partes gosto de ser prudente. Eu também fui alvo de coisas menos agradáveis que muito se comentou e falou”.

