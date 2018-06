Seguros: poupe tempo, paciência e dinheiro

Quais são as coisas que mais privilegia quando compra algo ou contrata um serviço? A rapidez? A facilidade? A confiança? A poupança? Talvez tudo isto se resuma numa palavra: conveniência. É isso que esperamos quando estamos a pagar para adquirir algo. Mais ainda quando se trata de um seguro, que é suposto vir a servir para proteger a nossa vida, o nosso carro ou a casa.

Tudo começa com a escolha. Regra geral, escolher um seguro exige tempo e paciência. Contactar várias seguradoras, preencher dados, pedir simulações, assinar papéis, depois comparar, ter de descodificar o “segurês”, ler as letras pequeninas e, ainda, depois de decidir, preencher papéis e mais papéis para finalmente aderir. Um desafio à falta de tempo e à falta de paciência para burocracias.

Contratar seguros online é mais simples e rápido

Desde que foi criada, há dez anos, a LOGO tem estado sempre um passo à frente em matéria de conveniência. Foi lançada para comercialização de seguros através de internet. Começou com o seguro automóvel, lançou mais tarde o seguro de casa para imóvel e recheio e depois o seguro de saúde, marcando a diferença. A realização online do questionário médico foi nessa altura uma inovação no panorama nacional. Passou a comercializar, no ano passado, também seguros de vida para o crédito habitação. E pela primeira vez, passou a ser possível contratar um seguro de vida totalmente online.

Tudo à distância

Hoje, a LOGO disponibiliza seguros auto, casa, saúde e vida, permitindo a contratação à distância, de forma simples – sem papéis, assinaturas ou burocracias -, e em menos de 5 minutos. Tudo começa com as simulações online, que permitem saber o valor do prémio em função das coberturas. Para avançar, basta preencher os formulários apresentados e já está. Após a contratação, toda a relação com a LOGO continua a ser gerida à distância, nomeadamente o pagamento, a receção da documentação e a comunicação de sinistros.

A app: era só o que faltava

Quando já há simplicidade e facilidade e ainda bons preços, o que mais faltará? Uma aplicação gratuita disponível na App Store e na Google Play. É a cereja no topo do bolo. Depois de estar acessível a partir de qualquer computador, tablet ou smartphone, a LOGO lançou uma app que permite aos Clientes estarem sempre em contacto, quando necessário. Seja para fazer uma simulação ou participar um sinistro. Mais simples é impossível. Desta forma, mesmo os mais ocupados podem aproveitar aquele bocadinho enquanto esperam por um amigo, por uma reunião ou pelo almoço para tratar de toda e qualquer questão relacionada com os seus seguros.

Um mundo de vantagens

Entre no universo LOGO, descobrindo no site, na app e no BLOGO um mundo de vantagens das quais pode tirar partido. Tem a possibilidade de realizar vários seguros, ou então coberturas, pode obter descontos bem simpáticos. Através de parcerias, obtenha uma série de descontos e serviços exclusivos em oficinas e inspeções, rent-a-car e várias lojas e experiências. Outra das promoções em vigor permite obter vales de 10€ de combustível sempre que recomendar um amigo. Procure por estas e outras campanhas exclusivas que se traduzem em vantagens e poupança.

Guarde a paciência e o tempo de espera para outras coisas inevitáveis. E poupe-se no que puder. Diz o significado da palavra conveniência que é algo que pode ser utilizado para descomplicar uma rotina e que pode trazer vantagens para o utilizador. É essa uma das bandeiras da marca, que quer estar presente e disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana.

