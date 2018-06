Sétima edição do Primavera Sound arrancou com mau tempo e ao som de Fogo Fogo

O Primavera Sound arrancou esta quinta-feira no Parque da Cidade, no Porto, com um concerto dos Fogo Fogo e atuações de Waxahatchee, Foreign Poetry ou Rhye, com o mau tempo a condicionar o público.

Perante a chuva que marcou a abertura de portas do recinto, pelas 16h, o público foi entrando de forma “tímida” para o espaço que alberga quatro palcos, com o primeiro concerto, dos Fogo Fogo, projeto português que apresentou o EP “Nha Cutelo”, lançado no último domingo, pelas 17h30.

“Em Londres somos conhecidos pela chuva, portanto pensamos em vir para Portugal apanhar um bocadinho de Sol, mas ele não quis nada connosco”, disse à Lusa Claire Sliwerski, que veio da capital inglesa para assistir ao festival, após ter passado, também, pelo festival em Barcelona.

Também pelas 17h30, no Palco Super Bock, atuavam os Foreign Poetry, projeto criado pelo inglês Danny Geffin e o austríaco Moritz Kerschbaumer, que gravaram em estúdio “Grace and Error on the Edge of Now”, primeira amostra de um disco que será lançado em outubro.

O primeiro nome no palco principal da sétima edição, subindo pelas 18h20, foi Waxahatchee, projeto da norte-americana Katie Crutchfield, que começou como um esforço acústico – e a solo – e se transformou numa banda, apresentando no Porto o quarto álbum de estúdio, “Out in the Storm”.

Father John Misty, “alter ego” musical do baterista dos Fleet Foxes, Joshua Tillman, acolheu a primeira grande enchente de público no Palco SEAT, apresentando o disco “God’s Favorite Customer”, lançado no dia 1 de junho.

Ainda esta quinta-feira, atuam no Parque da Cidade o ‘rapper’ Tyler the Creator, pelas 23h20, sendo que o concerto mais esperado é o da cabeça de cartaz Lorde, com a neozelandesa a apresentar o novo disco, “Melodrama”, segundo trabalho de estúdio da jovem de 21 anos e sucessor de “Pure Heroine”.

Ainda no primeiro dia vão atuar nomes como Jamie XX, que se celebrizou como membro da banda The XX, além de Mall Grab, Motor City Drum Ensemble ou o português Moullinex, entre outros.

A sétima edição do NOS Primavera Sound no Porto realiza-se de quinta-feira a sábado, com passes gerais esgotados e os bilhetes diários a custarem 60 euros para os dois primeiros dias, estando o terceiro já totalmente lotado.

Na sexta-feira, vão marcar presença nomes como A$AP Rocky, Fever Ray, Vince Staples ou Grizzly Bear, enquanto o sábado conta com Nick Cave & The Bad Seeds, Public Service Broadcasting, Mogwai ou The War on Drugs.

