Sloane Stephens encontra Simona Halep na final de Roland Garros

A teninsta norte-americana qualificou-se esta quinta-feira para a final de Roland Garros, segundo torneio do “Grand Slam” e vai defrontar a romena Simona Halep, número um mundial, que se qualificou pela terceira vez para a final.

Na reedição, na terra batida parisiense, da final do US Open do ano passado, Sloane Stephens, 10.ª jogadora mundial, bateu Madison Keys, 13.ª, em dois sets, por um duplo 6-4, num embate que durou uma hora e 17 minutos.

Já Simona Halep, ainda em busca do primeiro título num “major”, repete as finais de 2015 e 2017, depois de vencer Garbine Muguruza, vencedora em Paris em 2016, por 6-1, 6-4, em uma hora e 32 minutos. Mas nunca ganhou a prova francesa do Grand Slam.

As duas jogadoras já se defrontaram em sete ocasiões, com vantagem para a romena, que ganhou em cinco ocasiões, incluindo nos dois confrontos de 2017, ambos em piso rápido.

Continuar a ler