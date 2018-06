Vídeo. Rainha Sofia participou em dança típica da Grécia e surpreendeu

???????????????????????????????? สมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปน เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าหญิงไอรีนแห่งกรีซและเดนมาร์ก ในการแปรพระราชฐานส่วนพระองค์ ณ เกาะครีต สาธารณรัฐเฮลเลนิก —- Her Majesty Queen Sofia of Spain and Her Royal Highness Princess Irene of Greece and Denmark visited Crete Island, Hellenic Republic. —- Su Majestad la Reina Doña Sofía de España acompañada de Su Alteza Real la Princesa Irene de Grecia y Dinamarca visitaron la Isla de Creta, República Helénica. —- Αυτής Μεγαλειότητα Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και Αυτής Βασιλική Υψηλότης Πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας και Δανίας επισκέφθηκαν την Κρήτη, Ελληνική Δημοκρατία. —- Photo: Zougla #queensofia #reinasofia #casareal #casarealespañola #borbón #spanishroyals #spanishroyalfamily #spain #españa #princessireneofgreece #princessirene #princesairene #greekroyals #greekroyalfamily #spanishroyals #spanishroyalfamily #borbón #glücksburg #spain #españa #greece #πριγκίπισσαειρήνη #ελλάδα #crete #creteisland ????????????????????????????????

