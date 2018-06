Vídeo revela dia-a-dia de independentistas na prisão

O jornal catalão Ara, conotado com o independentismo na Catalunha, publicou na noite de quarta-feira um pequeno vídeo com imagens de três independentistas detidos, Oriol Junqueras, Joaquim Forn e Raül Romeva dentro da prisão de Estremera.

O vídeo tem uma duração inferior a dois minutos e ilustra o dia-a-dia na prisão de Madrid onde estão detidos os três independentistas, que ocupavam respetivamente os cargos de vice-presidente, ministro do Interior e ministro das Relações Exteriores da Catalunha.

Na gravação a que o jornal teve acesso (onde pode ver-se uma data errada, correspondente a 2008), é possível assistir às várias atividades levadas a cabo pelos ex-ministros. Junqueras é visto a dar uma aula a outros presos sobre filosofia na Grécia Antiga, à qual Romeva também assiste. Já Forn é visto a escrever noutra circunstância, com a legenda a garantir que está a tratar do seu livro de memórias. É possível ver ainda Junqueras numa das celas de 11 metros quadrados, bem como uma partida de ténis de recreio, desporto que, diz o Ara, é praticado pelo antigo vice-presidente e por Forn. O jornal destaca ainda que os reclusos passam 16 horas nas celas e titula o artigo como “as imagens da injustiça de Estremera”.

A publicação do vídeo, contudo, provocou indignação entre as fileiras da Esquerda Republicana (ERC), partido de Junqueras e Romeva. Não só a secretária-geral do partido, Marta Rovira (atualmente exilada na Suiça), considerou a divulgação das imagens “patética”, como o jornal La Vanguardia garante que a ERC irá pedir uma investigação à Direção das Prisões.

O advogado dos três detidos, Andreu Van den Eynde, declarou também no Twitter que a divulgação das imagens põe em causa “a intimidade e a própria imagem” de Junqueras, Forn e Romeva. A diretora do Ara, Esther Vera, defendeu-se num editorial onde considera que as imagens têm “interesse informativo” e onde garante que informou “previamente as famílias”.

Ara als presos els prenen els pocs drets que conserven: la intimitat i pròpia imatge. L’acarnissament és intolerable. Però la dignitat mai no els la podran treure. — Andreu Van den Eynde (@eyndePenal) June 6, 2018

