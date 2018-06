Altice oferece cinco mil árvores em corrida solidária em Pedrógão Grande no sábado

A operadora Altice promove no sábado em Pedrógão Grande uma corrida solidária e entrega cinco mil árvores àquela região do distrito de Leiria, onde os incêndios de junho de 2017 provocaram 66 mortes. Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a empresa informa que “mais de mil colaboradores da Altice Portugal e os seus familiares vão rumar a Pedrógão Grande”, e refere que esta corrida “reveste-se de um simbolismo especial”, dado o seu “caráter solidário” com a entrega de “cinco mil árvores à região de Pedrógão Grande”.

Segundo a operadora, “a campeã olímpica Rosa Mota estará presente como embaixadora desta ação solidária”, assim como os presidentes das Câmaras de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e da Unidade de Missão do Interior. O presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, numa declaração à agência Lusa, disse que o local “desta corrida não é fruto do acaso”.

“Podíamos tê-la feito em qualquer ponto do país, mas fizemos questão que fosse aqui, na zona Centro do país, em Pedrógão Grande. Um ano após a tragédia vivida, queremos que esta região sinta que jamais estará sozinha e que também a Altice Portugal se mantém atenta, presente e ativa na entreajuda, solidariedade, altruísmo e também no investimento, como disso é exemplo a expansão de cobertura neste território de fibra ótica”.

A Altice vai oferecer cinco mil árvores à região de Pedrógão Grande para “simbolizar a esperança no futuro e o foco” que a empresa assume desde o primeiro momento”. “O conceito da proximidade aos territórios é, para nós, fundamental e temos investido na região Centro, assim como no país como um todo, garantindo acesso e conectividade às populações. Esta Corrida Solidária 2018 é uma iniciativa de louvar, que nos permite estarmos juntos fora do local de trabalho. Há colaboradores que chegam de 40 pontos do país, muitos de autocarro, sendo um momento muito especial para mim e para a Comissão Executiva da Altice Portugal”, explicou.

A iniciativa decorre entre as 10:00 e as 16:00, junto aos Paços do Concelho.

“Temos dito, e demonstrado, por exemplo com a criação do Conselho Consultivo para as Relações Laborais, que, para nós, a gestão de recursos humanos é chave para o sucesso. Temos plena noção de que nada poderá ser alcançado sem a dedicação e empenho dos colaboradores que, tenho de sublinhar, tem sido de relevar. Conseguir juntar 1.000 colaboradores e famílias numa corrida solidária é sinal de que o nosso mote está certo: juntos, vamos mais longe!”, concluiu.

Em junho de 2017, os incêndios que deflagraram na zona de Pedrógão Grande provocaram 66 mortos: a contabilização oficial assinalou 64 vítimas mortais, mas houve ainda registo de uma mulher que morreu atropelada ao fugir das chamas e uma outra que estava internada desde então, em Coimbra, e que acabou também por morrer. Houve ainda mais de 250 feridos.

