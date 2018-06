Benfica. Três empresas informáticas arguidas nas suspeitas de lavagem

São pelo menos três — e não apenas uma, como referiu o Ministério Público — as empresas de consultoria informática envolvidas no esquema que levou a Polícia Judiciária a realizar buscas no Estádio na Luz na passada terça-feira por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais. A noticia é avançada esta sexta-feira pelo Jornal de Notícias [conteúdo fechado], que diz ainda que os seis arguidos são as três empresas e as três pessoas que as representam.

O mesmo jornal diz também que as autoridades esperam constituir novos arguidos numa segunda fase, quando forem identificadas as pessoas dentro da estrutura do Benfica a quem sejam imputáveis as eventuais responsabilidades criminosas pelo esquema. De acordo com uma fonte contactada pela jornal, as três empresas têm relações entre si, explicando aquela publicação que o recurso a empresas de consultoria informática em esquemas de branqueamento com simulações de serviços pode ser mais complicada de investigar, por ser difícil avaliar o trabalho de um consultor informático.

