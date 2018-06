Boris Johnson gravado sem saber a falar sobre “a loucura” de Trump

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido e uma das principais caras da defesa do Brexit, Boris Johnson, foi apanhado numa gravação onde coloca dúvidas sobre a estratégia de alguns ministros do seu governo para cumprir a retirada britânica da União Europeia. As declarações de Boris Johnson foram gravadas em segredo durante um jantar do grupo conservador britânico “Conservative Way Forward” e publicadas pelo site BuzzFeed.

“O que eles não querem é problemas nas fronteiras. Não querem nenhuma disrupção da economia. Por isso, estão a sacrificar os benefícios de médio e longo-prazo por medo de disrupções de curto-prazo”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros e antigo mayor de Londres num jantar privado com contribuidores para campanhas do Partido Conservador. “Estão a entender-me? O medo de uma disrupção a curto-prazo passou a ser tão grande na cabeça das pessoas que se tornou num desastre.”

“Eles estão aterrorizados com esta parvoíce”, disse Boris Johnson, ironizando sobre as previsões de “todos os aviões começarem a cair dos céus” e sobre as “profecias da desgraça”. “É conversa de chacha”, rematou.

Da sua parte, Boris Johnson disse estar “preparado para fazer cedências a longo do tempo”, mas garantiu que não vai “ceder quanto ao destino”. Ou seja, quanto à saída do Reino Unido da União Europeia, previsto para março de 2019.

Ainda sobre o Brexit, Boris Johnson referiu Donald Trump, e o seu estilo, como um exemplo a adotar para as negociações com a União Europeia para o Brexit. “Cada vez admiro mais Donald Trump”, disse. “Cada vez me convenço mais de que há um método na sua loucura.”

E continuou: “Imaginem Trump a tratar do Brexit. Ele iria com força… Haveria montes de problemas, um caos enorme. Toda a gente ficaria a achar que ele enloqueceu. Mas depois chegava a qualquer sítio.”

