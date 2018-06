Depois de Lorde, Misty e Tyler, o Primavera nunca mais será o mesmo

Pode um cabeça de cartaz de um festival não ser minimamente consensual? Pode. Esta quinta-feira, no NOS Primavera Sound, enquanto uma horda de adolescentes e um número relevante de adultos cantava verso a verso as canções da neozelandesa Lorde, alguns outros passeavam pelo recinto, conversavam sobre o concerto anterior que cativou fãs mais alternativos (o de Father John Misty), namoravam ou contavam o tempo para ver o espetáculo que se seguiria no palco Seat: o do rapper Tyler the Creator.

Se há conclusão a tirar do arranque da sétima edição do NOS Primavera é que o festival mudou. Não se alterou apenas a localização de alguns dos (excelentes) espaços de restauração regional (onde andava a Casa Guedes, perguntava-se na internet durante a tarde?). Ou a estrutura do palco mais dedicado à música eletrónica, que é hoje uma espécie de discoteca fechada (já não a céu aberto) para a qual se formou longa fila durante a noite. Não mudou sequer de estação do ano, apesar dos trocadilhos com Inverno Sounds que um dia chuvoso motivou. Mudou porque se abriu a outros géneros musicais, quis tornar-se maior, cativar um público mais jovem.

O irmão mais velho de Barcelona, isto é, o Primavera Sound catalão (de que o portuense é descendente e próximo na progamação), já dera o sinal quando confirmou para o cartaz deste ano Lorde e o grupo de trap Migos. Gente que nos últimos anos dividiu a crítica mas conquistou as massas, granjeando enorme popularidade entre os ouvintes mais novos, da geração Youtube — que já não é bem a geração MTV.

Soma-se a isso uma aposta forte e declarada no hip hop, a que alguns chamam a pop desta década, e não restam dúvidas: em 2018, o NOS Primavera Sound deixou em definitivo de ser o festival dos indies-hipsters barbudos para passar a ser outra coisa. Um festival mais eclético e abrangente, apontarão os mais descomplexados, “uma coisa em forma de assim”, dirão os céticos. Uns e outros concordarão que o festival tem hoje um pé no presente e outro no futuro. E que já não pertence, se é que algum dia pertenceu, a um único público.

As emoções “intensas, complicadas e lindas” de uma neozelandesa de 21 anos

Não há grandes dúvidas de que em “horário nobre” foi ela que provocou a maior enchente do NOS Primavera Sound. (Jamie XX, que fez um DJ set para uma plateia repleta no palco NOS, já não tinha grande concorrência à hora em que atuou, 0h25). A cantora e compositora Lorde, que na verdade se chama Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, vinha com a lição bem estudada: sabia que teria um público dedicado, mostrou-se comunicativa, atirou imensos agradecimentos em português (“Obrigada, Porto”) e percebeu que o concerto era importante. Disse-o aliás por outras palavras, quando se apresentou pela primeira vez ao público e afirmou:

É tão bom estar finalmente aqui com vocês. Há demasiado tempo que não vinha a Portugal, desde 2014. Teria uns dezassete anos nessa altura.”

Quem era Lorde em 2014 e quem é agora, quatro anos depois? No concerto desta quinta-feira, no Porto, está mais uma chave para descobrir a resposta. Musicalmente, Lorde está hoje muitos furos acima do que era nessa época. Em palco está mais confiante, mais solta. O alinhamento que pode fazer nos concertos é melhor, porque tem dois discos em vez de um e isso permite-lhe já uma seleção mais criteriosa das canções que canta. E os temas novos que cantou esta noite, “Sober”, “Homemade Dynamite”, “The Louvre”, “Liability”, “Sober II”, “Supercut”, “Perfect Places” e “Green Light”, são bastante melhores do que os que pôde retirar do alinhamento. Musicalmente são composições mais ricas, a flirtar com a pop eletrónica sofisticada e o R&B digital, as palavras relacionam-se melhor com o tom das canções, a voz gere melhor as mudanças de notas e os silêncios.

Está tudo melhor mas está tudo longe de ser perfeito — e de merecer o relativo consenso crítico que o último disco da neozelandesa por algum motivo obteve. Sim, Lorde não pertence a um grupo de estrelas pop que, na mudança de adolescentes a jovens adultas, transformaram-se em clones de outras cantoras da sua geração. Lorde não canta pop plástica, não tem nas performances hiper-sexualizadas uma chave para o mediatismo. Elas nem sequer existem, como se viu esta noite: há uma banda competente mas discreta atrás de si, há bailarinos que vão dispersando (propositadamente) o foco de atenção, há excertos pré-gravados que se vão misturando com a música ao vivo para a tornar próxima do disco e há uma rapariga interessada em cantar canções frágeis sobre si, a sua vida, o mundo que tem vindo a descobrir. No centro de tudo está a canção.

Da prestação de Lorde esta noite, não há grande coisa a apontar, a não ser talvez uma mecanização excessiva na interpretação. Não há espaço para notas inesperadas por não haver espaço para erros, e por isso é tudo demasiado certinho. Mas o grande problema é outro: Lorde canta dramas juvenis a um público juvenil como se cantasse sobre coisas banais. Garantiu ao público que quer é “dançar as emoções intensas, complicadas e lindas” e mostrou-se convencida de que grande parte do seu público também as sente. Está certa: ao nosso lado, ouvíamos um “I relate”, expressão inglesa para “identifico-me”. E víamos rostos emocionados de adolescentes nas primeiras filas.

Mas falta aquele lapso, aquela frase sincera, aquela interpretação vocal saída das entranhas, aquele olhar que ninguém consegue definir mas que toda a gente conhece para se sentir que, sim senhor, toda aquela vulnerabilidade de Lorde é genuína, que as canções de Lorde são vulneráveis porque espelham um percurso errático e não apenas porque estrategicamente a tornam humana aos olhos dos fãs.

Falta tudo isso e entre canções a impressão com que se fica é outra, até pelos discursos meio motivadores meio místicos, ora “gosto muito de vocês, são tão especiais” ora “tudo se ultrapassa”. O culto sai favorecido, os fãs de sempre saem convencidos mas os alternativos que querem sentir emoção, e que, cínicos como são, desconfiam das canções e dos discursos mais redondos, foram procurar outras paragens.

Um grande pregador do pop-rock e um inventor-criador do novo hip hop

Pode um cabeça de cartaz de um festival não atuar sequer no palco principal? Pode. O americano Father John Misty, que atuou esta quinta-feira no palco Seat do NOS Primavera Sound, poderia sê-lo se a popularidade fosse menos determinante do que a qualidade e se o Primavera do Porto fosse ainda um festival de pop-rock alternativo. Não foi, mas deu um concerto sem mácula, embora de poucas palavras, em Portugal.

Joshua Tillman surgiu em palco já às 20h41, um quarto de hora depois do esperado. Veio acompanhado por uma vasta banda (que incluía três elementos de sopros) e com uma farpela que lhe é característica: camisa, blazer escuro e óculos de sol. Não se importou que o sol raramente se tivesse visto durante o dia. Ouviu uns gritos de adoração, atirou um “thanks very much”, pegou na guitarra acústica e começou a tocar.

O arranque fez-se ao som de “Nancy From Now On”, tema de Fear Fun, o primeiro álbum editado com o nome Father John Misty (o músico lançara já discos com a banda Fleet Foxes e como J. Tillman). Misty só voltaria a esse primeiro disco na antepenúltima canção de um alinhamento de 12 temas: “Hollywood Forever Cemetery Sings”. No resto do concerto, optou por tocar temas dos álbuns seguintes, I Love You, Honeybear (“Chateau Lobby #4”, “Holy Shit”, “I Love You, Honeybear” e “The Ideal Husband”), Pure Comedy (“Total Entertainment Forever” e “Pure Comedy”) e o novo God’s Favourite Customer (“Disappointing Diamonds Are The Rarest of Them All”, “Mr. Tillman”, “Please Don’t Die” e “Hangout at the Gallows”).

Menos comunicativo do que o habitual, ou por estar de mau humor ou por não querer grandes tempos mortos depois de um atraso de 15 minutos, o cantor fez-se acompanhar por uma banda muito competente mas que estava ali para o servir: a voz erguia-se mais alto do que os instrumentos, os versos ouviam-se quase sílaba a sílaba cantados sem oscilações (qual profeta a pregar bem alto com um microfone), as luzes iluminavam-no a ele e deixavam todos os outros no escuro, a dança que só ele fazia e que parecia excêntrica ou pelo menos deslocada colocava os olhos do público a focar o artista. É tudo justo, porque Misty já garantiu o seu lugar na história da boa canção americana, soube aplicar o seu olhar crítico e satírico a canções de recorte clássico. Ouvimo-lo desconstruir as convenções do amor, da América, da religião, do capitalismo e da cultura de entretenimento como quem sabe bem o que está a cantar. E só por isso já rouba protagonismo a Lorde.

Concluído o concerto, seria Tyler, the Creator a provocar outra enchente no mesmo palco secundário, esta última ainda maior. O ex-membro dos Odd Future compensou e de que maneira o cancelamento da sua atuação no festival Super Bock Super Rock no verão passado. Afinal, dirigiu-se ao Porto com um Flower Boy (o seu disco mais recente) já amadurecido e ouvido de fio a pavio pelos fãs de hip hop. “É muito interessante ver o efeito que essas canções tiveram”, disse a certo ponto Tyler, the Creator, para logo de seguida dizer que ia era tocar uma canção antiga. Como quem diz que não é uma promessa do futuro, mas sim uma certeza do presente com um passado que impõe respeito. E é mesmo.

Vestindo uns calções e envergando um colete refletor em tons amarelados, rimando e cantando em cima do palco com cenários que iam mudando durante o concerto (como se estivesse numa peça de teatro), o rapper e produtor musical californiano teve uma excelente prestação. Talvez tenham faltado, tal como a Lorde, momentos inesperados: os momentos de voz pré-gravada (sobretudo, mas não só, de convidados que participaram em temas seus, e que não foram substituídos com coros ou segundas vozes) e o formato do concerto, sem banda e com DJs e computadores portáteis, fizeram com que a música soasse muito próxima da que se gravou em estúdio.

Mas para isso também muito contribuiu a boa forma de Tyler, the Creator, eficaz a rimar, em momentos de spoken word e a cantar. Capaz de galvanizar o público com os seus versos de fúria, agressivos e sem pudor, o californiano aplicou no concerto a receita para o que torna a sua música tão única: o equilíbrio entre esses momentos explosivos e ocasionalmente festivos (por vezes evocando os ritmos trap e eletrónico) com confissões vulneráveis, algumas delas reveladas só com notas de piano a acompanhar. “Who Dat Boy”, “Tamale” e a belíssima “See You Again”, que encerrou o concerto e que conta com um doce refrão de Kali Uchis, foram alguns dos grandes momentos da noite. Foi o concerto certo no momento certo da carreira de Tyler, The Creator.

No primeiro dia da sétima edição do NOS Primavera Sound, ouviu-se ainda o funaná dos Fogo-Fogo, o R&B lânguido e sensual de Rhye, o rock assumidamente subversivo dos Starcrawler (que incluiu arremesso do suporte do microfone da cantora para o fosso dos jornalistas) e um DJ set de Jamie XX que cruzou o melhor house com os melhores refrões pop eletrónicos. Esta sexta-feira, no segundo dia do festival portuense, haverá concertos de Vince Staples, Four Tet, Fever Ray, A$AP Rocky e Unknown Mortal Orchestra, entre outros.

