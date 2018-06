Duas crianças feridas num acidente na Avenida Marginal. Um dos carros caiu ao mar

Três pessoas, entre as quais duas crianças, ficaram feridas num acidente esta sexta-feira na Avenida Marginal, em Lisboa. Um dos carros despistou-se e caiu ao mar.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, o alerta foi dado pelas 8h08 da manhã. A colisão ocorreu na Estrada Nacional 6 (Avenida Marginal), no sentido Cascais-Lisboa, junto à Praia de Carcavelos.

As três vítimas, um homem com 20 anos, um rapaz com 10 e uma menina com seis anos, apresentavam ferimentos ligeiros e foram encaminhadas para o Hospital de Cascais, avançou o INEM ao Observador.

Duas vias, uma em cada sentido do trânsito, ficaram obstruídas, provocando um condicionamento no trânsito.

No local estiveram bombeiros da Paredes, a Autoridade Marítima e Policial e uma mota da Emergência Médica do INEM, num total de 17 elementos e oito veículos.

