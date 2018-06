Fotogaleria. Os amigos famosos de Anthony Bourdain

Anthony Bourdain, aquele que era provavelmente o chef mais famoso do mundo, foi encontrado morto esta sexta-feira num quarto de hotel em França. O norte-americano apresentou o programa “No Reservations” de 2005 a 2012 e cruzou-se com inúmeras personalidades internacionais, incluindo os portugueses Dead Combo, António Lobo Antunes e Carminho.

Iggy Pop, vocalista da banda The Stooges, era um dos amigos mais próximos do chef. O norte-americano, que tinha 61 anos, convidou Christopher Walken para um episódio e encontrava-se frequentemente com o ator Bill Murray.

Num dos capítulos mais famosos do programa “No Reservations”, Anthony Bourdain convidou Barack Obama para um almoço que custou seis dólares no centro de Hanói, a capital do Vietname.

Veja na fotogaleria as imagens do chef com os amigos famosos.

