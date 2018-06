GNR levantou cerca de dois mil autos por falta de limpeza e queimadas

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse esta sexta-feira que a GNR levantou até ao momento cerca de dois mil autos por falta de limpeza de matas ou pela realização de queimadas ilegais.

“O que deve ser exaltado é a mudança de paradigma ocorrida este ano, como resposta aos acontecimentos dramáticos corridos em 2017. E nunca se limpou tanta floresta como este ano. E nunca nesta matéria houve uma dimensão de prioridade nacional que permitiu que ao longo destes meses fossem feitas coisas concretas em matéria de limpeza de florestas”, disse o governante.

O ministro adiantou que houve milhares de ações de sensibilização levadas a cabo pelos militares da GNR, que chegaram a cerca de 150 mil pessoas. “O que queremos é proteger os portugueses. As coimas não salvam vidas”, rematou Eduardo Cabrita durante a inauguração das obras de requalificação do quartel da GNR de Freixo de Espada à Cinta, no distrito da Bragança.

A GNR de Freixo de Espada à Cinta está agora instalada num edifício que em tempos aquartelou o contingente local da extinta Guarda-fiscal e que após uma intervenção que rondou os 350 mil euros criou melhores condições de operacionalidade aos 23 militares que ali prestam serviço.

A presidente da câmara de Freixo de Espada à Cinta, Maria do Céu Quintas, disse que o projeto já tinha alguns anos, contudo foi necessário arranjar financiamento para as obras de requalificação do imóvel. A autarca aproveitou a presença do ministro da Administração Interna e de elementos afetos ao comando nacional do GNR para pedir mais militares para o seu concelho “Acho que precisávamos de mais alguns militares para chegarmos aos 30 elementos”, disse a autarca transmontana.

